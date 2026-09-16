 మహాగణపతి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫోటోలు) | Huge Devotees At Khairatabad ganesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మహాగణపతి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫోటోలు)

Sep 16 2026 8:36 AM | Updated on Sep 16 2026 8:37 AM

Huge Devotees At Khairatabad ganesh1
1/18

హైదరాబాద్‌: ఖైరతాబాద్‌లో కొలువుదీరిన 69 అడుగుల శ్రీ పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు.

Huge Devotees At Khairatabad ganesh2
2/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh3
3/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh4
4/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh5
5/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh6
6/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh7
7/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh8
8/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh9
9/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh10
10/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh11
11/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh12
12/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh13
13/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh14
14/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh15
15/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh16
16/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh17
17/18

Huge Devotees At Khairatabad ganesh18
18/18

# Tag
KHAIRATABAD Ganapati Photos Hyderabad huge devotees
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 3

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)
photo 5

అందంతో టాప్ లేపిన మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Satirical Comments On Minister Narayana 1
Video_icon

"నారా"యణ.. నారాయణ... నారాయణ... కాకాణి సెటైర్లు అదుర్స్
Mantralayam YSRCP Balanagi Reddy Warning To Chintamaneni Prabhakar 2
Video_icon

జగన్ ను ఆపే దమ్ముందా? పాదయాత్రపై చింతమనేని కామెంట్స్ ఇచ్చిపడేసిన బాలనాగి రెడ్డి

Shocking Truth About Nara Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

నేను నా కొడుకు నిప్పు.. అధికారులదే తప్పు.. DSC స్కామ్ పై బాబు కొత్త రాగం
Arilova Womens Fire On Chandrababu And Pawan Over Water Problem Issues 4
Video_icon

మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇలాంటి నీళ్లే తాగిస్తారా? బాబు, పవన్ పై రెచ్చిపోయిన మహిళలు
Big Twist In Konda Surekha Episode 5
Video_icon

కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్ లో ట్విస్ట్
Advertisement