ఇంద్రగిరిపై వరలక్ష్మీవ్రత శోభ (ఫోటోలు)

2019లో జరిగిన వైమానిక ఘర్షణలో పాకిస్తాన్కు చెందిన ఓ శత్రు విమానాన్ని కూల్చివేసిన మాజీ భారత వైమానిక దళం గ్రూప్ కెప్టెన్,
కరువు, ధరల బరువు, అప్పుల అరువు.. ఈ టైంలో వెళితే దరువు తప్పేలా లేదు సార్!
పనే దైవం అంటారు మన పెద్దలు. పాల్ కురియన్ కూడా తాను చేసే పనిని దైవ సమానంగా భావించాడు.
అల్లరి నరేశ్ హీరోగా చంద్రమోహన్ చింతాడ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’. సురభి హీరోయిన్గా నటించారు.
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Sep 5 2026 7:30 AM | Updated on Sep 5 2026 8:49 AM
ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం మహామండపం ఆరో అంతస్తులో శుక్రవారం సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు జరిగాయి.
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