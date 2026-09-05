 ఇంద్రగిరిపై వరలక్ష్మీవ్రత శోభ (ఫోటోలు) | Varalakshmi Vratham At Indrakeeladri Photos | Sakshi
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ఇంద్రగిరిపై వరలక్ష్మీవ్రత శోభ (ఫోటోలు)

Sep 5 2026 7:30 AM | Updated on Sep 5 2026 8:49 AM

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ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం మహామండపం ఆరో అంతస్తులో శుక్రవారం సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు జరిగాయి.

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# Tag
varalakshmi vratham Indrakeeladri Photos
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