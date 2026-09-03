 కరువు, ధరల బరువు, అప్పుల అరువు.. ఈ టైంలో వెళితే దరువు తప్పేలా లేదు సార్‌! | Sakshi Cartoon 03-09-2026 | Sakshi
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కరువు, ధరల బరువు, అప్పుల అరువు.. ఈ టైంలో వెళితే దరువు తప్పేలా లేదు సార్‌!

Sep 3 2026 4:17 AM | Updated on Sep 3 2026 4:17 AM

Sakshi Cartoon 03-09-2026

కరువు, ధరల బరువు, అప్పుల అరువు.. ఈ టైంలో వెళితే దరువు తప్పేలా లేదు సార్‌!

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