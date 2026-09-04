మోకాళ్ల లోతు వరదనీటిలోనే పెళ్లి.. వైరల్‌ వీడియో

మోకాళ్ల లోతు వరద నీటిలో కూడా ఓ జంట పెళ్లి చేసుకున్న వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఒక కాథలిక్ చర్చిలో ఫిలిప్పీన్స్ జంట ఇపుటు నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నారు. తీవ్రమైన వర్షాలు, వరదలు ముంచెత్తుతున్నప్పటికీ లీన్ లీజా గలాంగ్, గిల్బర్ట్ చికో అనే జంట పెళ్లి వేడుక సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వినూత్న వివాహానికి ఆసక్తికర వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఫిలిప్పీన్స్లోని ఇటీవలి భారీ రుతుపవన వర్షాలు చాలా ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేస్తున్న తరుణంలో ఈ అసాధారణ వివాహం జరిగింది. మనీలాకు ఉత్తరాన ఉన్న బులాకాన్ ప్రావిన్స్లోని హగోనోయ్ పట్టణంలో గల 'సెంట్ జాన్ ది బాప్టిస్ట్ పారిష్' చర్చిలో సెప్టెంబర్ 1న ఈ పెళ్లి జరిగింది.
గత నెల రోజులుగా ఈ చర్చి ప్రాంతం నీట మునిగి ఉంది. నీటి మట్టం పెరుగుతుండటంతో పెళ్లి వాయిదా వేసుకోవాలని చర్చి వర్గాలు సూచించినప్పటికీ, ఆ జంట వెనక్కి తగ్గలేదు. వధువు తన వెడ్డింగ్ గౌన్ తడిసిపోతున్నా మోకాళ్ల లోతు నీటిలో నడుచుకుంటూ అల్తార్ (వేదిక) వద్దకు చేరుకోవడం విశేషం.
నిజానికి ఈ జంట డిసెంబర్లో పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించారు. అయితే మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్యోగం చేసే వరుడు చికో, బాస్కెట్బాల్ ఆడుతూ కాలుకి గాయం కావడంతో అను అనుకోకుండా ముందుగానే ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. మళ్లీ ఉద్యోగానికి వెళ్లేలోపు పెళ్లి ముగించుకోవాలని ఈ సమయాన్ని ఎంచుకున్నారు.
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పెళ్లి దుస్తులు పాడవకుండా ఉండటానికి ప్రత్యేక రవాణా వాహనంలో చర్చి ప్రాంగణం వరకు వచ్చారు. అతికొద్ది మంది కేవలం 15 మందిలోపు బంధువుల సమక్షంలో ఫాదర్ ఈ వివాహాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేశారు. నడుము లోతు నీళ్లలోనే ఒక చిన్నారిని ఉంగరాలను తీసుకెళ్లాడు.
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LOVE, WATER… AND CHAOS 💍🌊
One couple’s romantic wedding shoot ended with the bride and groom falling straight into the river. Another couple in the Philippines went through with their ceremony in a flooded church, wading through waist-deep water to say “I do.”#Wedding… pic.twitter.com/9NP0w4gEPy
— Unit News (@Unit_News) September 3, 2026
వేడుక సమయంలో తమ పెళ్లి బట్టలు తడిసినా ఫర్వాలేదని, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ తాము ఆ సందర్భానికి తగినట్లే దుస్తులు ధరించామని చికో తెలిపారు "ఎంతటి ప్రతికూల పరిస్థితి ఎదురైనా, పరస్పర ప్రేమ ముందు వరదలు కూడా బలాదూర్" నెటిజన్లు ఈ జంటను ప్రశంసిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.