 చిన్ని కృష్ణుడిగా కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు.. క్యూట్‌నెస్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా! | Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style | Sakshi
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చిన్ని కృష్ణుడిగా కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు.. క్యూట్‌నెస్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా!

Sep 4 2026 2:12 PM | Updated on Sep 4 2026 2:43 PM

Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style1
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తెలుగు హీరో కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు హనుకి కృష్ణుడి వేషధారణ వేసి ఇంట్లోనే కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేషన్స్ చేశారు. ఈ ఫొటోలని కిరణ్ భార్య రహస్య తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style2
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Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style3
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Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style4
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Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style5
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Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style6
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Kiran Abbavaram Son Celebrates Krishna Ashtami in Style7
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చిన్ని కృష్ణుడిగా కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు.. క్యూట్‌నెస్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా!

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