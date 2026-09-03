 పచ్చని కొండల్లో హీరోయిన్ రహస్య గోరఖ్ చిల్.. ఫోటోలు | Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos | Sakshi
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పచ్చని కొండల్లో హీరోయిన్ రహస్య గోరఖ్ చిల్.. ఫోటోలు

Sep 3 2026 7:51 PM | Updated on Sep 3 2026 7:51 PM

Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos1
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కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి, హీరోయిన్ రహస్య గోరఖ్ ప్రస్తుతం వేకేషన్‌లో చిల్ అవుతోంది. పచ్చని కొండల మధ్య ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos2
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Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos3
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Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos4
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Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos7
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Heroine Rahasya Gorakh Chills Amidst the Lush Green Hills Photos9
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