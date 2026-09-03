వరదల్లో అదృశ్యమై.. వారం తర్వాత వచ్చాడు!

బుట్వాల్: నేపాల్లోని రసువా జిల్లాలో సంభవించిన పెను వరదల నుంచి పల్పా జిల్లాకు చెందిన బోమ్ బహదూర్ సోమ్ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. 10వ తేదీ ఉదయం రసువాలో అకస్మాత్తుగా విరుచుకుపడిన వరద ప్రవాహం క్షణాల వ్యవధిలోనే ప్రజలను, భవనాలను ముంచెత్తింది. సోమ్ పనిచేస్తున్న ఆర్వీ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ భవనంతో పాటు అందులోని వస్తువులన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. కొండలపైకి పారిపోవడం ద్వారా తాను ప్రాణాలు దక్కించుకున్నానని, ఆపై పునరావాస కేంద్రంలో ఉండిపోవడంతో మొబైల్ నెట్వర్క్ లేక కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించలేకపోయానని ఆయన తెలిపారు.
మొబైల్ ద్వారా సమాచారం లభించకపోవడంతో పల్పాలోని ఆయన కుటుంబంలో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఆచూకీ గల్లంతైన 11 మంది జాబితాలో సోమ్ పేరును చేర్చి, పల్పా జిల్లా యంత్రాంగం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. వరదలు వచ్చిన ఐదు రోజుల తర్వాత ఆయన ఎట్టకేలకు కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడగలిగారు. గతంలో డ్రైవర్గా పనిచేసిన ఆయన, మూడేళ్ల క్రితం ఆ ఉద్యోగం వదిలి ఆర్వీ స్టోర్లో స్టోర్కీపర్గా చేరారు. మార్కెట్ మొత్తం కొట్టుకుపోవడంతో అక్కడ చేయడానికి పని కూడా లేకుండా పోయింది.
కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ తిరుగు ప్రయాణం సులువుగా సాగలేదు. ఎన్నో ఇబ్బందుల నడుమ ఖాట్మాండు చేరుకోగా, కృష్ణభీర్ వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడటంతో మార్గమధ్యంలోనే చిక్కుకుపోయారు. అనంతరం కొందరు యువకులతో కలిసి బస్సులో హెటౌడా మీదుగా పల్పా చేరుకున్నారు. వరద సంభవించిన ఏడు రోజుల తర్వాత ఆయన స్వగ్రామానికి చేరుకుని మిత్రులను కలుసుకున్నారు. ‘అదృష్టం కొద్దీ ప్రాణాలతో బయటపడి ఇంటికి వచ్చాను; బతికుండటమే గొప్ప విషయం’ అని ఆయన భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. పల్పా జిల్లా యంత్రాంగం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గల్లంతైన 11 మంది జాబితా నుంచి ఇద్దరి పేర్లను తొలగించగా, మరో తొమ్మిది మంది ఆచూకీ ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. వరదల్లో గల్లంతైన పల్పా నివాసి, నేపాల్ పోలీసు ఏఎస్సై దీపేంద్ర బిష్త్ మృతదేహాన్ని గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
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