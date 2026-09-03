‘కోహినూర్’ ప్రమోటర్లపై ఈడీ దాడులు

కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోహినూర్ పవర్ సంస్థకు సంబంధించిన రూ.290 కోట్ల బ్యాంకు రుణాల మోసం కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కోల్కతాలోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం ముమ్మర సోదాలు నిర్వహించింది. జార్ఖండ్లో 66 మెగావాట్ల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందిన ఈ సంస్థ, ఆ నిధులను గ్రూపు అనుబంధ సంస్థలకు, వ్యక్తిగత అవసరాలకు మళ్లించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
అనంతరం కంపెనీ ఎన్సీఎల్టీని ఆశ్రయించగా, లిక్విడేషన్ ప్రక్రియలో కేవలం రూ.7 కోట్లు మాత్రమే రికవరీ అయి రుణదాతలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ క్రమంలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద ఆధారాలు సేకరించేందుకు ప్రమోటర్లు ప్రశాంత్, విజయ్ బోథ్రా తదితరుల ప్రాంగణాల్లో సోదాలు చేపట్టారు. మరోవైపు, థాయిలాండ్ నుంచి హైబ్రిడ్ గంజాయి అక్రమ రవాణాకు సంబంధించిన హవాలా లావాదేవీలపై కేరళలోని కోజికోడ్, పాలక్కాడ్ జిల్లాల్లో ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. అంతకుముందు సుమారు రూ.18 కోట్ల విలువైన 18 కిలోల హైబ్రిడ్ గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న విషయం విదితమే.
ఇదిలా ఉండగా ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో జరిగిన రూ.504 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో సీబీఐ తన మూడో చార్జిషీటును పంచకుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేసింది. ఇందులో హరియాణా క్యాడర్కు చెందిన ఆరుగురు ఐఏఎస్ అధికారులు—మహ్మద్ షాయిన్, సాకేత్ కుమార్, ప్రదీప్ కుమార్, వినీత్ గార్గ్, రామ్ కుమార్ సింగ్, పంకజ్ అగర్వాల్లతో పాటు మొత్తం 19 మందిని నిందితులుగా చేర్చింది. ప్రభుత్వ విభాగాలు, బ్యాంకర్లు కుమ్మక్కై నిధులను బినామీ ఖాతాలకు మళ్లించి నగదుగా మార్చుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. తాజా చార్జిషీటుతో నిందితుల సంఖ్య 37కు చేరింది.
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