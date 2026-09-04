 కృష్ణుడు వచ్చేశాడోచ్.. క్యూట్ డ్రెస్సుల్లో సందడి చేసిన సినీ ప్రముఖుల పిల్లలు! (ఫొటోలు) | Krishna Ashtami Celebrations Here How Tollywood Celebrities Kids Celebrated | Sakshi
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కృష్ణుడు వచ్చేశాడోచ్.. క్యూట్ డ్రెస్సుల్లో సందడి చేసిన సినీ ప్రముఖుల పిల్లలు! (ఫొటోలు)

Sep 4 2026 4:04 PM | Updated on Sep 4 2026 4:14 PM

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కృష్ణాష్టమి సందడి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు సెలబ్రిటీల ఇళ్లలో గట్టిగా కనిపించింది. తమ చిన్నారులకు రాధ, కృష్ణుడిలా రెడీ చేసి తెగ మురిసిపోయారు.

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# Tag
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కృష్ణుడు వచ్చేశాడోచ్.. క్యూట్ డ్రెస్సుల్లో సందడి చేసిన సినీ ప్రముఖుల పిల్లలు! (ఫొటోలు)
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