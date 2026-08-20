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వరలక్ష్మీ వ్రతం (Varalakshmi Vratham 2026) సందర్భంగా విజయవాడతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లోని పూల మార్కెట్లు జనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.
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అమ్మవారి పూజకు అవసరమైన పూలు, పండ్లు, పూజా సామగ్రి కొనుగోలు చేయడానికి మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో మార్కెట్లకు పోటెత్తడంతో విపరీతమైన రద్దీ, కిక్కిరిసిన వాతావరణం నెలకొంది.
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డిమాండ్ అధికంగా ఉండటంతో పూల ధరలు సాధారణ రోజుల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
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అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన తామర పువ్వులు, పండ్లు, మామిడి ఆకులు, కలశాలు మరియు వస్త్రాల కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
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