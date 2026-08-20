 విజయవాడ : వరలక్ష్మీ వ్రతం... పూల మర్కెట్‌లో విపరీతమైన రద్దీ (ఫొటోలు) | Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడ : వరలక్ష్మీ వ్రతం... పూల మర్కెట్‌లో విపరీతమైన రద్దీ (ఫొటోలు)

Aug 20 2026 1:09 PM | Updated on Aug 20 2026 1:18 PM

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos1
1/22

వరలక్ష్మీ వ్రతం (Varalakshmi Vratham 2026) సందర్భంగా విజయవాడతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లోని పూల మార్కెట్లు జనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos2
2/22

అమ్మవారి పూజకు అవసరమైన పూలు, పండ్లు, పూజా సామగ్రి కొనుగోలు చేయడానికి మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో మార్కెట్లకు పోటెత్తడంతో విపరీతమైన రద్దీ, కిక్కిరిసిన వాతావరణం నెలకొంది.

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos3
3/22

డిమాండ్ అధికంగా ఉండటంతో పూల ధరలు సాధారణ రోజుల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos4
4/22

అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన తామర పువ్వులు, పండ్లు, మామిడి ఆకులు, కలశాలు మరియు వస్త్రాల కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos5
5/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos6
6/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos7
7/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos8
8/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos9
9/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos10
10/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos11
11/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos12
12/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos13
13/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos14
14/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos15
15/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos16
16/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos17
17/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos18
18/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos19
19/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos20
20/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos21
21/22

Rush In Markets : Varalakshmi Vratham 2026 HD Photos22
22/22

# Tag
varalakshmi vratham Market rush flowers devotional
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : వరలక్ష్మీ వ్రతం... పూల మర్కెట్‌లో విపరీతమైన రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 2

నటి మాళవిక శర్మ గ్లామర్ ఫోటోలు వైరల్
photo 3

'అమీర్ లోగ్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

మరమనుషుల కేరింతలు.. అబ్బురపరుస్తున్న వింత రోబోలు! (ఫొటోలు)
photo 5

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో హాలిడే ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
Photo Morphing Controversy..! JC Followers Vs Kethireddy Peddareddy 1
Video_icon

ఫోటో మార్ఫింగ్ వివాదం..! కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిపై జేసీ వర్గం కుట్ర
YS Jagan Open Challenge To Chandrababu & Nara Lokesh 2
Video_icon

వెళ్తూ వెళ్తూ.. అబ్బా కొడుకులకు జగన్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్
YS Jagan Reveals Sensational Audio Over Mega DSC Scam 3
Video_icon

DSC స్కాం పై మరో సంచలనం ఆడియో వైఎస్ జగన్ మాస్ ర్యాగింగ్
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Mega DSC Scam 4
Video_icon

కొంచెం కూడా సిగ్గులేకుండా.. లోకేష్ ను కాపాడుకోవడానికి మరింత దిగజారుతావా చంద్రబాబు..
YS Jagan Comments On Nara Lokesh Over AP DSC Scam 5
Video_icon

పోస్టుకు 14 లక్షలు తీసుకున్నారు. ధర్మేంధ్ర ప్రధాన్ కో రూల్ నీకో రూలా..?
Advertisement