 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు) | Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)

Oct 4 2026 12:12 PM | Updated on Oct 4 2026 12:16 PM

Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala1
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బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ దివి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి.

Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala2
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala3
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala4
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala5
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala6
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala7
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala8
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala9
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala10
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Actress Divi Seeks Lord Venkateswara Blessings at Tirumala11
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
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