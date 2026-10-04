 రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు) | Heroine Hebah Patel Shines Like a Rose | Sakshi
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రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)

Oct 4 2026 11:28 AM | Updated on Oct 4 2026 11:38 AM

Heroine Hebah Patel Shines Like a Rose1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. రోజ్ కలర్ అవుట్‌ఫిట్‌లో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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Heroine Hebah Patel Shines Like a Rose3
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Heroine Hebah Patel Shines Like a Rose4
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Heroine Hebah Patel Shines Like a Rose5
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