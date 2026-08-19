 అబిడ్స్‌ ఇస్కాన్‌ దేవాలయం స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు (ఫోటోలు) | ISKCON Abids Temple Golden Jubilee Celebrations Photos | Sakshi
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అబిడ్స్‌ ఇస్కాన్‌ దేవాలయం స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు (ఫోటోలు)

Aug 19 2026 8:39 AM | Updated on Aug 19 2026 8:41 AM

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# Tag
ISKCON Hyderabad golden jubilee celebrations photo gallery bhakti Telangana viral photos Jubilee
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