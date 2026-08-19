చైనాలో భూకంపం.. 5.6 తీవ్రత నమోదు

కింగ్హాయ్: ఉత్తర-పశ్చిమ చైనాలోని కింగ్హాయ్ ప్రావిన్స్లో స్థానిక కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 5:36 గంటలకు భూకంపం సంభవించింది. చైనా ఎర్త్క్వెక్ నెట్వర్క్స్ సెంటర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భూకంప తీవ్రత 5.6 మాగ్నిట్యూడ్గా నమోదైంది. దీని కేంద్రం కింగ్హాయ్లోని హైక్సీ ప్రిఫెక్చర్లో భూమికి దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉంది. భూకంపం తక్కువ లోతులో సంభవించడం వల్ల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ప్రకంపనలు తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతానికి ఈ భూకంపం వల్ల జరిగిన నష్టానికి సంబంధించి ఎలాంటి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. స్థానిక యంత్రాంగం పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తోంది. ప్రపంచంలో భూకంపాల ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలలో చైనా ఒకటి. దీనికి ప్రధాన కారణం దేశ పశ్చిమ మరియు నైరుతి భాగాలలో ఇండియన్ ప్లేట్, యురేషియన్ ప్లేట్ ఢీకొనడం, అనేక క్రియాశీల ఫాల్ట్లు (సక్రియ పలకలు) ఉండటమే.