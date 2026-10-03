 విదేశాల్లోని భారతీయుల జాబితా ఇదే.. | Top 10 Countries with the Most Indians in 2026 | Sakshi
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విదేశాల్లోని భారతీయుల జాబితా ఇదే..

Oct 3 2026 12:31 PM | Updated on Oct 3 2026 12:37 PM

Top 10 Countries with the Most Indians in 2026

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రవాస శక్తిగా భారత్‌ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. మాతృదేశం దాటి సుదూర తీరాల్లో స్థిరపడిన కోట్లాది మంది భారతీయులు నేడు వివిధ దేశాల ఆర్థిక, సాంకేతిక, సామాజిక విభాగాల్లో దిశానిర్దేశం చేసే స్థాయికి ఎదిగారు. అమెరికాలోని సిలికాన్ వ్యాలీ ఉన్నత సాంకేతిక కేంద్రాల నుంచి గల్ఫ్‌ దేశాల నిర్మాణ, సేవా రంగాలు, ఆసియా-ఆఫ్రికా దేశాల చారిత్రక వర్తక కేంద్రాల వరకు భారతీయుల పాత్ర విశిష్టమైనది. విదేశాంగ శాఖ సేకరించిన తాజా అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం వివిధ దేశాల్లో ఉన్న ప్రవాస భారతీయుల వివరాలు చూద్దాం.

భారత విదేశాంగ శాఖ సేకరించిన అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం అత్యధికంగా భారతీయులు నివసిస్తున్న టాప్‌-10 దేశాల జాబితా కింది విధంగా ఉంది.

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స్థానందేశంప్రవాస భారతీయులు
1అమెరికా6.1 మిలియన్లు (61 లక్షలు)
2యూఏఈ4.3 మిలియన్లు (43 లక్షలు)
3కెనడా3.2 మిలియన్లు (32 లక్షలు)
4మలేషియా 2.9 మిలియన్లు (29 లక్షలు)
5సౌదీ అరేబియా 2.8 మిలియన్లు (28 లక్షలు)
6మయన్మార్ 2.0 మిలియన్లు (20 లక్షలు)
7దక్షిణాఫ్రికా1.8 మిలియన్లు (18 లక్షలు)
8శ్రీలంక1.6 మిలియన్లు (16 లక్షలు)
9యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 1.3 మిలియన్లు (13 లక్షలు)
10కువైట్ 1.0 మిలియన్ (10 లక్షలు)

# Tag
Indians NRI USA uk
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