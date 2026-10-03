చైనా-పాక్‌ ఐదో తరం యుద్ధవిమానాలు.. భారత వైమానిక దళాధిపతి కీలక వ్యాఖ్యలు

చైనా సహకారంతో పాకిస్థాన్ ఐదో తరం యుద్ధవిమానాలను సమకూర్చుకునే అవకాశం ఆందోళన కలిగించే అంశమేనని భారత వైమానిక దళాధిపతి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ తెలిపారు. అయితే దీనివల్ల భారత వైమానిక దళం దీటుగా స్పందించలేని పరిస్థితి ఏర్పడదని స్పష్టం చేశారు. అత్యాధునిక యుద్ధవిమానం ఉండటం ఒక్కటే యుద్ధ ఫలితాన్ని నిర్ణయించదని, దాన్ని మొత్తం సైనిక వ్యవస్థతో ఎంత సమర్థంగా అనుసంధానిస్తారనేదే కీలకమని చెప్పారు.
“పాకిస్థాన్ ఐదో తరం యుద్ధవిమానాన్ని కొనుగోలు చేయబోతోందని, ఆ దేశ పైలట్లు ఇప్పటికే చైనాలో శిక్షణ పొందుతున్నారని మాకు సమాచారం అందుతోంది. కాబట్టి ఇది కచ్చితంగా ఆందోళన కలిగించే అంశమే. అయితే దీనివల్ల మనకు పూర్తిగా అవకాశం లేని పరిస్థితి ఏర్పడిందా అంటే నేను అంగీకరించను. మన దగ్గర కూడా సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి” అని ఏపీ సింగ్ వార్షిక విలేకరుల సమావేశంలో అన్నారు.
అత్యాధునిక విమానం ఒక్కటే వైమానిక పోరాట ఫలితాన్ని నిర్ణయించదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయుధాలు, విమానాలు సహా అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సమగ్ర వ్యవస్థలో సమర్థంగా అనుసంధానించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 2025లో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ను ప్రస్తావిస్తూ, పాకిస్థాన్ వద్ద ఇతర వేదికలు ఉన్నప్పటికీ ఆ సమయంలో అవి చెప్పుకోదగ్గ ప్రత్యేక ప్రభావం చూపలేకపోయాయని అన్నారు.
భారత వైమానిక దళంలో యుద్ధవిమానాల సంఖ్య తగ్గుతున్న అంశంపైనా ఎయిర్ చీఫ్ మాట్లాడారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఏటా కనీసం 36 నుంచి 40 విమానాలు అవసరమని, వాటి చేరికలో జాప్యం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుందని చెప్పారు. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఏటా 24 కంటే ఎక్కువ విమానాలను తయారు చేయగలదని తెలిపిందన్నారు. బహుళ పాత్రల యుద్ధవిమానాల కార్యక్రమం ద్వారా కూడా సంఖ్య పెరగనుందని చెప్పారు.
రష్యా తన ఐదో తరం ఎస్యూ-57 యుద్ధవిమానాన్ని భారత్కు ప్రతిపాదించిందని, అయితే దానిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఏపీ సింగ్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత వ్యవస్థలు, అంతరిక్ష సామర్థ్యాలు, స్వదేశీ యుద్ధవిమాన ఇంజిన్ అభివృద్ధిపై కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
అక్టోబర్ చివరలో పదవీ విరమణ చేయనున్న ఏపీ సింగ్కు ఇదే చివరి వార్షిక విలేకరుల సమావేశం. ఇక ముందు ఐదో తరం యుద్ధవిమానాల చేరికతో పాటు వాటిని భారత రక్షణ వ్యవస్థలో సమర్థంగా అనుసంధానించడం, స్వదేశీ ఉత్పత్తిని పెంచడం కీలక అంశాలుగా ఉండనున్నాయి.