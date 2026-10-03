విమానంలో కెప్టెన్‌ కోసం ఈ యువతి ఏం చేసిందో కళ్లారా చూడండి..

ఇండిగో విమానంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది ఆశు యాద్వాడే తన కెప్టెన్ చివరి విమాన ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోయేలా చేశారు. విమానంలోని వంటగది భాగంలో అందుబాటులో ఉన్న బిస్కెట్లు, పాలు, చాక్లెట్లు, బాదంతో కేక్ తయారు చేసి కెప్టెన్కు అందించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఆమె సామాజిక మాధ్యమంలో షేర్ చేయడంతో ఇది వైరల్ అవుతోంది.
విమాన ప్రయాణంలో అందుబాటులో ఉండే పరిమిత పదార్థాలతోనే ఆశు ఈ కేక్ను తయారు చేశారు. ముందుగా బిస్కెట్లను ప్యాకెట్ నుంచి తీసి చిన్న ముక్కలుగా చేసి, ఓవెన్లో పెట్టగలిగే గిన్నెలో వేశారు. మరో ప్యాకెట్ బిస్కెట్లను కూడా అదే విధంగా చేసి వాటిపై పాలు పోశారు. ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి చిక్కటి పిండిలా తయారు చేశారు.
ఆ తర్వాత గిన్నెను విమానంలోని ఓవెన్లో పెట్టి కేక్ను కాల్చారు. కేక్ సిద్ధమయ్యే సమయంలో బాదాన్ని చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్నారు. కేక్ బయటకు తీసిన తర్వాత వాటితో అలంకరించారు. అనంతరం కెప్టెన్ దాన్ని రుచి చూసిన దృశ్యాలను వీడియోలో చూపించారు. కేక్ తిన్న కెప్టెన్ సంతృప్తిగా కనిపిస్తూ బొటనవేలు పైకెత్తి స్పందించారు.
“మా కెప్టెన్ చివరి విమాన ప్రయాణం సందర్భంగా కేక్ తయారు చేశాను. అందరూ దాన్ని ఆస్వాదించడం చూసి నా మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది” అని ఆశు తన సామాజిక మాధ్యమ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియోపై స్పందించిన కొందరు ఇది కేక్ కంటే బ్రౌనీలా ఉందేమోనని వ్యాఖ్యానించారు. మరికొందరు మాత్రం కొన్ని పదార్థాలు, సౌకర్యాలతోనే ఆమె ప్రత్యేకమైనదాన్ని తయారు చేయడాన్ని అభినందించారు.