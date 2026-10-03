అభిజీత్‌ దీప్కేను టార్గెట్‌ చేశారా?

కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేసేందుకు ‘స్వయంప్రకటిత లిబరల్’ వర్గాలు ఒక్కటయ్యాయని ఆ పార్టీ సహ కన్వీనర్లు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకా ఆరోపించారు. అయితే వారు ఏ రాజకీయ పార్టీ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.
ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో ఆశుతోష్ రంకా.. “అభిజీత్ దీప్కేను విమర్శించేందుకు, ఆయన కోట్లాది మంది భారతీయుల ఊహల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న విషయాన్ని తప్పుపట్టేందుకు మొత్తం ‘స్వయంప్రకటిత లిబరల్’ వ్యవస్థను యాక్టివ్ చేశారు” అని పేర్కొన్నారు. ఈ వర్గం కేవలం ఎక్స్లోనే పనిచేస్తూ, తామే ప్రజాస్వామ్యానికి ఏకైక రక్షకులమని భావించుకోవడం హాస్యాస్పదమని అన్నారు.
రంకా వ్యాఖ్యలకు స్పందించిన సౌరవ్ దాస్.. బీజేపీకి భిన్నమైన మరో పార్టీకి చెందిన కొందరు మాత్రమే ‘భారత్ను, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడే బాధ్యత తమదే’ అని భావిస్తున్నారని ఆరోపించారు. వారిని ‘స్వయంప్రకటిత లిబరల్స్’, ‘రాజ్యాంగ స్వయంప్రకటిత కాంట్రాక్టర్లు’గా అభివర్ణించారు. “ఇది విమర్శలను తట్టుకోలేక తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించే వ్యవస్థ. కొన్నిసార్లు బీజేపీ వ్యవస్థ కంటే దారుణంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇలాంటి ఎత్తుగడలతో విభజించి పాలించలేమని వారు తెలుసుకోవాలి. ఏళ్ల తరబడి వారి భారీ వైఫల్యాలే యువత దారి చూపాల్సిన పరిస్థితికి తీసుకొచ్చాయి” అని దాస్ అన్నారు. ఆ వర్గాన్ని “పూర్తి మూర్ఖులు”గా అభివర్ణిస్తూ, యువతకు ఎలా మద్దతు ఇవ్వాలో దృష్టి పెట్టాలని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేత రీతమ్ సింగ్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఢిల్లీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ భరద్వాజ్ స్పందించారు. అ స్సాం కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి రీతమ్ సింగ్ స్పందిస్తూ.. నిర్బంధించిన సీజేపీ సభ్యులను, రంకాను విడుదల చేయించడంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సహకరించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ఆప్ సూచనతో కాంగ్రెస్ నేతలను కలవడానికి సీజేపీ నేతలు నిరాకరించారని ఆరోపించారు. “ప్రపంచం మీ పార్టీ చుట్టూ తిరగదు. ఆ భావన నుంచి బయటపడండి” అని దాస్ ఆయనకు బదులిచ్చారు.
ఆప్ ఢిల్లీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ భరద్వాజ్ మాట్లాడుతూ.. ‘లిబరల్’ వర్గం దేశాన్ని ఒక రకమైన వ్యక్తిపూజ నుంచి మరో రకమైన వ్యక్తిపూజ వైపు తీసుకెళ్లే తప్పు చేస్తోందని అన్నారు. “అన్ని గొంతుకలకు చోటు ఉండాలి. లిబరల్స్ అంటే అదే” అని పేర్కొన్నారు.
ఈ వివాదం ముంబైలోని శివాజీ పార్క్లో సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో భారీ నిరసన జరిగిన మరుసటి రోజు తెరపైకి వచ్చింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. ఈ వివాదంపై రాబోయే రోజుల్లో సీజేపీ, కాంగ్రెస్, ఆప్ నేతల మధ్య మరిన్ని రాజకీయ ప్రతిస్పందనలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.