 జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు) | Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games | Sakshi
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జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)

Oct 3 2026 4:42 PM | Updated on Oct 3 2026 4:48 PM

Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games1
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ఆసియా క్రీడలు-2026 పురుషుల టీ20 టోర్నీలో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ టీమిండియా మరోసారి సత్తా చాటింది.

Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games2
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జపాన్‌ వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో శనివారం నాటి ఫైనల్లో 19 పరుగుల తేడాతో గెలిచి వరుసగా రెండోసారి స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుంది.

Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games3
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ఈ విజయంలో ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ (28 బంతుల్లో 61), వైస్‌ కెప్టెన్‌ తిలక్‌ వర్మ (22 బంతుల్లో 51 నాటౌట్‌), ఆల్‌రౌండర్‌ శివం దూబే (15 బంతుల్లో 27) కీలక పాత్ర పోషించారు.

Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games4
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ఇక చాంపియన్‌గా నిలిచిన భారత జట్టుకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ICC) చైర్మన్‌ జై షా బంగారు పతకాలను ప్రదానం చేశారు.

Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games5
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games6
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games7
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games8
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games9
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games10
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games11
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games12
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Team India won the men's cricket gold medal at the 2026 Asian Games13
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Images Source : Twitter (X) @BCCI

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