జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)

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ఆసియా క్రీడలు-2026 పురుషుల టీ20 టోర్నీలో డిఫెండింగ్ చాంపియన్ టీమిండియా మరోసారి సత్తా చాటింది.
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జపాన్ వేదికగా పాకిస్తాన్తో శనివారం నాటి ఫైనల్లో 19 పరుగుల తేడాతో గెలిచి వరుసగా రెండోసారి స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుంది.
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ఈ విజయంలో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (28 బంతుల్లో 61), వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (22 బంతుల్లో 51 నాటౌట్), ఆల్రౌండర్ శివం దూబే (15 బంతుల్లో 27) కీలక పాత్ర పోషించారు.
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ఇక చాంపియన్గా నిలిచిన భారత జట్టుకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) చైర్మన్ జై షా బంగారు పతకాలను ప్రదానం చేశారు.
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Images Source : Twitter (X) @BCCI