86వ శతకం.. రికార్డులు తిరగరాసిన 'కింగ్‌' (ఫొటోలు)

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తిరువనంతపురం వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి సెంచరీతో కదంతొక్కాడు.
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ఈ సెంచరీ విరాట్కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 86వది. వన్డేల్లో 55వది. ఈ సెంచరీతో అతడు పలు రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు.
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ఈ సెంచరీ చేసే క్రమంలో విరాట్ వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 15000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
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అలాగే సచిన్ తర్వాత వన్డేల్లో 15000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
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ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ హాఫ్ సెంచరీ, సెంచరీని సిక్సర్తో పూర్తి చేశాడు. అతని కెరీర్లో ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి.
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ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ ఏకంగా 9 సిక్సర్లు బాదాడు.
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విరాట్ మరో 15 సెంచరీ చేస్తే, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన సచిన్ టెండూల్కర్ (100)ను అధిగమిస్తాడు.
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