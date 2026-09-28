 86వ శతకం.. రికార్డులు తిరగరాసిన 'కింగ్‌' (ఫొటోలు) | Virat Kohli Smashes 86th International Century In 1st ODI Against WI, Breaks Major ODI Record, Highlights Photos Goes Viral | Sakshi
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86వ శతకం.. రికార్డులు తిరగరాసిన 'కింగ్‌' (ఫొటోలు)

Sep 28 2026 8:43 AM | Updated on Sep 28 2026 9:47 AM

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తిరువనంతపురం వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి సెంచరీతో కదంతొక్కాడు.

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ఈ సెంచరీ విరాట్‌కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 86వది. వన్డేల్లో 55వది. ఈ సెంచరీతో అతడు పలు రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు.

Virat Kohli 86th Century3
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ఈ సెంచరీ చేసే క్రమంలో విరాట్‌ వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 15000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

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అలాగే సచిన్‌ తర్వాత వన్డేల్లో 15000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

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ఈ మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ, సెంచరీని సిక్సర్‌తో పూర్తి చేశాడు. అతని కెరీర్‌లో ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి.

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ఈ మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ ఏకంగా 9 సిక్సర్లు బాదాడు.

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విరాట్‌ మరో 15 సెంచరీ చేస్తే, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ (100)ను అధిగమిస్తాడు.

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# Tag
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