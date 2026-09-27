 భర్తతో కలిసి మలేసియా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అపర్ణ(ఫొటోలు) | Actress Aparna Malaysia Trip with Her Husband Photos | Sakshi
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భర్తతో కలిసి మలేసియా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అపర్ణ(ఫొటోలు)

Sep 27 2026 5:26 PM | Updated on Sep 27 2026 5:39 PM

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మలయాళీ అమ్మాయి అయిన అపర్ణా దాస్.. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో నటించి ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం భర్త దీపక్‌తో కలిసి మలేసియా ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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భర్తతో కలిసి మలేసియా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అపర్ణ(ఫొటోలు)
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