KAAKA నుంచి క్రేజీ అప్డేట్

మొహాలీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా-ఎ వుమెన్తో జరిగిన మూడో అనధికారిక వన్డేలో భారత-ఎ జట్టు 4 వికెట్ల తేడాతో సంచలన విజయం
సీఈసీ రాజీనామాకు కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ డెడ్లైన్
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డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి పౌరుడికీ ‘ఆధార్’ ప్రాథమిక గుర్తింపుగా మారింది.
వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ నేపథ్యంలో ఆదివారం తిరువనంతపురం వేదికగా టీమిండియా తొలి వన్డే ఆడనుంది.
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Sep 27 2026 3:53 PM | Updated on Sep 27 2026 3:53 PM
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