'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

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'తెల్ల కాగితం' (Thella Kaagitham) సినిమా విజయ వేడుక (Success Meet) అక్టోబర్ 3, 2026న చిత్ర బృందం సమక్షంలో ఎంతో ఘనంగా జరిగింది.
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అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ టీనేజ్ లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకోవడంతో, చిత్ర యూనిట్ ఈ సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించారు.
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ఈ సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్లో హీరో హర్ష్ రోషన్, హీరోయిన్ నక్షత్ర, దర్శకుడు రమేష్ బండ్రెడ్డి, నిర్మాత కృష్ణ కొమ్మలపాటి (అరుణాచల క్రియేషన్స్), మరియు సంగీత దర్శకుడు విజయ్ బుల్గానిన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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