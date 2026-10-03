 'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Thellakaagitham Movie Success Meet Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 3 2026 3:19 PM | Updated on Oct 3 2026 3:26 PM

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos1
1/14

'తెల్ల కాగితం' (Thella Kaagitham) సినిమా విజయ వేడుక (Success Meet) అక్టోబర్ 3, 2026న చిత్ర బృందం సమక్షంలో ఎంతో ఘనంగా జరిగింది.

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos2
2/14

అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ టీనేజ్ లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకోవడంతో, చిత్ర యూనిట్ ఈ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు.

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos3
3/14

ఈ సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్‌లో హీరో హర్ష్ రోషన్, హీరోయిన్ నక్షత్ర, దర్శకుడు రమేష్ బండ్రెడ్డి, నిర్మాత కృష్ణ కొమ్మలపాటి (అరుణాచల క్రియేషన్స్), మరియు సంగీత దర్శకుడు విజయ్ బుల్గానిన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos4
4/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos5
5/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos6
6/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos7
7/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos8
8/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos9
9/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos10
10/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos11
11/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos12
12/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos13
13/14

Thellakaagitham Movie Success Meet Photos14
14/14

# Tag
Thellakaagitham Movie Success Meet Tollywood photo gallery Harsh Roshan Nakshatra Web Cinema Photos viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ చిత్తు.. టీమిండియాదే గోల్డ్ మెడల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

'మొహబ్బత్' సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ పెన్‌ షో ..పెన్ను ఖరీదు..రూ.7.80 లక్షలు (ఫొటోలు)
photo 5

అందంతో ఆకట్టుకుంటున్న కయాదు.. ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
Prakash Raj Shocking Comments On CEC Gyanesh Kumar 1
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనం అయిపొయింది.. ఇప్పుడు CEC జ్ఞానేష్ నిమజ్జనం అవ్వాలి
India Beats Pakistan In Asian Games Final 2
Video_icon

ఆసియా క్రీడల ఫైనల్ లో పాకిస్తాన్ పై భారత్ ఘన విజయం
Chindepalli Madhusudhan Reddy Comments On Nara Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

మెగా DSC స్కామ్ లో లోకేష్ సంపాదించినా డబ్బు.. మధుసూదన్ రెడ్డి షాకింగ్ నిజాలు
Vijayawada Gurukul Teachers Fires On Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

గొంతెమ్మ కోరికలు కోరుతున్నామా..!? చేసిన పనికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి మీకేంటి నొప్పి..
TVK Demands Apology From Stalin Body Shaming Comments 5
Video_icon

ఆమె సత్యభామ కాదు.. సూట్ కేస్ భామ.. స్టాలిన్ బాడీ షేమింగ్ కామెంట్స్.. CM విజయ్ సీరియస్
Advertisement