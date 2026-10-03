 Asian Games Cricket: స్వర్ణం నిలబెట్టుకున్న భారత్‌ | Asian Games 2026 Men’s Cricket Finals, India Beat Pakistan And Clinches Gold, Check Out Score Details And Highlights Inside | Sakshi
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Asian Games Cricket: స్వర్ణం నిలబెట్టుకున్న భారత్‌

Oct 3 2026 1:33 PM | Updated on Oct 3 2026 1:57 PM

Asian Games mens cricket Finals: India beat pakistan and clinches gold

source: BCCI X

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2026 పురుషుల క్రికెట్‌లో భారత్‌ స్వర్ణం నిలబెట్టుకుంది. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ హోదాలో బరిలోకి దిగిన టీమిండియా అజేయ జట్టుగా ఫైనల్‌కు చేరి, తుది సమరంలో పాక్‌పై 19 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 211 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ (28 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో 61 పరుగులు) ఆరంభంలో చెలరేగగా.. ఆఖర్లో తిలక్‌ వర్మ (22 బంతుల్లో 51 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు.

మరో ఓపెనర్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (9 బంతుల్లో 15) వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాది జోరు ప్రదర్శించినా, అనవసర షాట్‌ ఆడి వికెట్‌ పారేసుకున్నాడు. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన సంజూ శాంసన్‌ (4 బంతుల్లో 2) మరోసారి నిరాశపరిచాడు.

కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ 24 బంతుల్లో 21 పరుగులు (2 ఫోర్లు), ఇషాన్‌ కిషన్‌ 18 బంతుల్లో 20 పరుగులు (3 ఫోర్లు) చేశారు. ఆఖర్లో తిలక్‌కు జతగా శివమ్‌ దూబే (15 బంతుల్లో 27; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) కూడా బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు.

పాక్‌ బౌలర్లలో అరాఫత్‌ మిన్హాస్‌, అహ్మద్‌ దానియల్‌ తలో 2, సైమ్‌ అయూబ్‌, అబ్రార్‌ అహ్మద్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు.

భారీ లక్ష్య ఛేదనలో పాక్‌ ఆదిలోనే తడబడింది. 33, 36, 39 పరుగుల వద్ద మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమిని ఖరారు చేసుకుంది. హసన్‌ నవాజ్‌ (96) వీరోచితంగా పోరాడినా, లక్ష్యం మరీ పెద్దది కావడంతో పాక్‌ గెలుపుకు కావాల్సిన పరుగులు చేయలేకపోయింది. నిర్ణీత ఓవర్లలో ఆ జట్టు 6 వికెట్లు కోల్పోయి 192 పరుగులకే పరిమితమైంది.

పాక్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో సైమ్‌ అయూబ్‌ 29, మాజ్‌ సదాకత్‌ 23, కెప్టెన్‌ సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ 10, ఉస్మాన్‌ ఖాన్‌ 3, అబ్దుల్‌ సమద్‌ 9, సాద్‌ మసూద్‌ 12 (నాటౌట్‌) పరుగులు చేశారు.

భారత బౌలర్లలో అక్షర్‌ పటేల్‌, సుందర్‌, దూబే తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడినా పాక్‌ రజతం సాధించింది. ఫైనల్‌కు ముందు జరిగిన మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్‌ను ఓడించి కాంస్యం గెలిచింది.

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