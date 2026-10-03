ఆసియా క్రీడలు- 2026 టీ20 టోర్నీలో భాగంగా పాకిస్తాన్తో ఫైనల్లో టీమిండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఆసియా టీ20 కప్-2025 నాటి మ్యాచ్ను గుర్తు చేస్తూ పాక్ బౌలింగ్ను మరోసారి చితక్కొట్టాడు.
ఈ క్రమంలో పాకిస్తాన్పై టీ20లలో తన పేరిట ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును అభిషేక్ శర్మ సవరించాడు. ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్లో పాక్పై 24 బంతుల్లో ఫిఫ్టీ బాదిన ఈ లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్.. తాజాగా శనివారం నాటి ఫైనల్లో కేవలం 20 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు.
చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ
ఈ మ్యాచ్లో మొత్తంగా 28 బంతులు ఎదుర్కొని 61 పరుగులు సాధించాడు అభిషేక్ శర్మ. అతడి ఇన్నింగ్స్లో మూడు ఫోర్లు, ఏడు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ శర్మ మరో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యంత వేగంగా 400 సిక్సర్లు బాదిన భారత బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
UNSTOPPABLE ABHI! ⚡
Abhishek Sharma brings up a stunning 20-ball fifty with a six as India are building up the lead against Pakistan! 🔥
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 3, 2026
గతంలో ఈ రికార్డు మరో టీ20 ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ పేరిట ఉండేది. సంజూ 317 ఇన్నింగ్స్లో 400 సిక్సర్లు బాదగా.. 26 ఏళ్ల అభిషేక్ శర్మ కేవలం 208 ఇన్నింగ్స్లోనే ఈ మైలురాయిని అందుకున్నాడు.
మరో క్రేజీ రికార్డు
అంతేకాదు.. ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్లో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే టీ20 క్రికెట్లో వంద సిక్సర్లు బాదిన రెండో క్రికెటర్గా అభిషేక్ శర్మ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం ఆండ్రీ రసెల్ ముందు వరుసలో ఉన్నాడు. రసెల్ 2019లో 589 బంతుల్లో వంద టీ20 సిక్సర్లు బాదగా.. అభిషేక్ ఈ ఏడాది 651 బంతుల్లో ఈ ఫీట్ అందుకున్నాడు.
ఇక పాకిస్తాన్తో ఫైనల్లో అభిషేక్ శర్మతో పాటు తిలక్ వర్మ విధ్వంసకర హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. కేవలం 22 బంతుల్లోనే తిలక్ మూడు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాది 51 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వీరిద్దరి మెరుపుల కారణంగా టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి కఠినమైన పిచ్పై ఏకంగా 211 పరుగులు చేసింది. అనంతరం పాక్ను 192 పరుగులకే పరిమితం చేసి స్వర్ణం గెలిచింది.
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