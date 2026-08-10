 విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సారె సంబరం (ఫొటోలు) | Ashadha month celebrations held grandly atop Indrakeeladri | Sakshi
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విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సారె సంబరం (ఫొటోలు)

Aug 10 2026 7:15 AM | Updated on Aug 10 2026 10:11 AM

Ashadha month celebrations held grandly atop Indrakeeladri1
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విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్త బృందాలు ఆదివారం అమ్మవారి సన్నిధికి చేరుకుని భక్తిశ్రద్ధలతో సారె సమర్పించారు.

Ashadha month celebrations held grandly atop Indrakeeladri2
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ఉదయం 6 నుంచే ఆలయ పరిసరాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.

Ashadha month celebrations held grandly atop Indrakeeladri3
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ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు సెల్‌ఫోన్లతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగుతూ హడావుడి చేశారు.

Ashadha month celebrations held grandly atop Indrakeeladri4
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సెల్‌ఫోన్‌ వినియోగం నిషేధం ఉన్నా ఆ దిశగా ఆలయ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.

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– సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విజయవాడ

# Tag
Ashadha Masam Indrakeeladri photo gallery vijayawada Andhra Pradesh
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