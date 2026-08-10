విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సారె సంబరం (ఫొటోలు)

1/24
విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్త బృందాలు ఆదివారం అమ్మవారి సన్నిధికి చేరుకుని భక్తిశ్రద్ధలతో సారె సమర్పించారు.
2/24
ఉదయం 6 నుంచే ఆలయ పరిసరాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.
3/24
ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు సెల్ఫోన్లతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగుతూ హడావుడి చేశారు.
4/24
సెల్ఫోన్ వినియోగం నిషేధం ఉన్నా ఆ దిశగా ఆలయ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
23/24
24/24
– సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విజయవాడ