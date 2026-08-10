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విశాఖపట్నం : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) విశాఖలో సందడి చేశారు. ఇనార్బిట్ మాల్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ‘ఏఏఏ సినిమాస్’ను ఆయన ఆదివారం ప్రారంభించారు.
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అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ : విశాఖలో మల్టీప్లెక్స్ ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
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ప్రస్తుతం ముంబైలో నూతన చిత్రం షూటింగ్లో ఉన్నానని, ఈ ఈవెంట్ కోసం సెలవు తీసుకుని వచ్చినట్లు తెలిపారు.
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అల్లు అర్జున్ను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ భారీగా తరలిరావడంతో సందడి నెలకొంది.
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అభిమానులను వేదికపైకి పిలిచి ఫొటోలు దిగిన ఆయన, తిరిగి వెళ్తూ దారిపొడవునా అందరికీ అభివాదం చేశారు.
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