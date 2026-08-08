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లోకేశ్ కనకరాజ్ (Lokesh Kanagaraj) కథానాయకుడిగా, వామికా గబ్బి (Wamiqa Gabbi) హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం డీసీ(DC Movie). ఆగస్ట్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ మూవీకి తొలి రోజే హిట్ టాక్ వచ్చింది. సినిమా ప్రతి ఒక్కరు వామికా గబ్బి నటనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. వేశ్య చంద్ర పాత్రలో అదరగొట్టిందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్లో ఆమె పాత్ర నిడివి ఎక్కువగా ఉంటుంది. లోకేశ్తో కలిసి యాక్షన్ సీన్స్ కూడా అదరిగొట్టేసింది.
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2007లో బాక్సాఫీస్ హిట్ హిందీ చిత్రం జబ్ వి మెట్ లో కరీనా కపూర్ చెల్లెలి పాత్రలో చిన్న వయసులోనే మొదటిసారి తెరపై కనిపించింది వామికా.
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2015లో సుధీర్ బాబు సరసన భలే మంచి రోజు చిత్రంలో సీతగా నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది.
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హిందీ, పంజాబీ, తెలుగు, తమిళం (మాలై నేరత్తు మయక్కమ్) మరియు మలయాళం (గోధా) భాషల్లో కథానాయికగా మెప్పించింది.
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పంజాబీలో ఆమె చేసిన తు మేరా 22 మే తైరా 22, నిక్కా జైల్దార్ 2, కాళీ జోట్టా వంటి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించడమే కాకుండా నటిగా మంచి క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
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అమెజాన్ ప్రైమ్లో వచ్చిన పీరియడ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ జుబిలీలో 'నిలోఫర్ క్యురేషి' పాత్రలో ఆమె చూపించిన నటన విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోవడంతో పాటు పాన్-ఇండియా స్థాయిలో పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది.
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ఇటీవల బేబీ జాన్ (Baby John), భూల్ చుక్ మాఫ్, భూత్ బంగ్లా వంటి హిందీ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది.
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చాలా కాలం గ్యాప్ తరువాత అడివి శేష్ గూడచారి 2 తో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించబోతుంది ఈ బ్యూటీ. ప్రస్తుతం ఈ మూవీతో పాటు పలు హిందీ సినిమాల్లో కూడా నటిస్తోంది.
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(Images Source : Instagram/ @wamiqagabbi)