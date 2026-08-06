 సాక్షి కార్టూన్‌ : 06-08-2026 | Sakshi Today Aug 6th, 2026 Telugu News Cartoon Over Uttam Raises Allegations Over Paddy Misappropriation By Rice Millers | Sakshi
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సాక్షి కార్టూన్‌ : 06-08-2026

Aug 6 2026 10:00 AM | Updated on Aug 6 2026 10:28 AM

Sakshi Cartoon : 06-08-2026

సాక్షి కార్టూన్‌ : 06-08-2026

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