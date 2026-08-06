 వైట్ డ్రెస్‌లో ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ మ్యాజిక్... (ఫొటోలు) | Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos | Sakshi
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వైట్ డ్రెస్‌లో ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ మ్యాజిక్... (ఫొటోలు)

Aug 6 2026 11:29 AM | Updated on Aug 6 2026 11:37 AM

Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos1
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ప్రగ్యా జైస్వాల్ తన లేటెస్ట్ ఫోటోషూట్‌తో మరోసారి అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos2
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos3
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos4
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos5
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos6
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos8
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos9
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Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos10
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