న్యూఢిల్లీ: జూన్ 30న ముగిసిన యూజీసీ నెట్ (UGC NET) 2026 పరీక్ష జవాబు పత్రం (ఆన్సర్ కీ) కోసం అభ్యర్థులు ఎదురుచూస్తున్నారు. పరీక్ష ముగిసి 36 రోజులు గడుస్తున్నా, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) ఇప్పటివరకు ఆన్సర్ కీని విడుదల చేయకపోవడంపై విద్యార్థుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.
సాధారణంగా పరీక్ష ముగిసిన వారం రోజుల లోపే ఎన్టీఏ ఆన్సర్ కీని విడుదల చేసేది. అయితే ఈసారి జరుగుతున్న తీవ్ర జాప్యం వల్ల తమ అకడమిక్ ప్లానింగ్, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు దెబ్బతింటున్నాయని అభ్యర్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ నిరసనలను తెలుపుతూ, ఎన్టీఏ మౌనం వీడి వెంటనే ప్రొవిజనల్ ఆన్సర్ కీని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ జాప్యానికి గల కారణాలపై మీడియా సంస్థలు సంప్రదించినప్పటికీ ఎన్టీఏ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన కరువైంది.
యూజీసీ నెట్ ఆన్సర్ కీ డౌన్లోడ్ విధానం
అధికారిక వెబ్సైట్ ugcnet.nta.nic.in ను సందర్శించాలి.
హోమ్పేజీలో కనిపించే 'UGC NET Answer Key 2026 PDF' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
సబ్జెక్టుల వారీగా పీడీఎఫ్ ఫైల్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతుంది.
అభ్యర్థులు దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని హార్డ్ కాపీని తీసుకోవాలి.
అభ్యంతరాల నమోదుకు మార్గం
అధికారిక వెబ్సైట్ ugcnet.nta.nic.in లోకి వెళ్లాలి.
ఆన్సర్ కీ అబ్జెక్షన్ విండో లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలతో లాగిన్ కావాలి.
అభ్యంతరం తెలపాలనుకుంటున్న ప్రశ్నలను ఎంచుకుని సమాచారాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి.
నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేయాలి.
అభ్యంతరాల పరిశీలన అనంతరం ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ, ఫలితాలను ఎన్టీఏ విడుదల చేయనుంది.
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