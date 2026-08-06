ఒకటి.. చెప్పడం తప్ప రెండు.. చేయడం తప్ప.. అన్నీ చేసేశారు!!

తమిళ హీరో రవి మోహన్ అలియాస్ జయం రవి విడాకుల వ్యవహారంలో మరో ట్విస్ట్.
ఇక్కడి పరిశ్రమలను సార్ ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపి దేశవ్యాప్తంగా ‘‘సంపద సృష్టిస్తున్నారు’’
చదువు కోసం చాలామంది చిన్నారులు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు.
కామన్వెల్త్ క్రీడలు-2026లో రజత పతకం సాధించిన వెయిట్లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ను ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం సముచితరీతిలో
ఒకప్పుడు తమిళ సినిమాల్లో హీరోగా చేసి ప్రస్తుతం తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్..
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 6 2026 4:54 AM | Updated on Aug 6 2026 4:54 AM
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