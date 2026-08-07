 'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ లో దక్షా నగార్కర్ (ఫొటోలు) | Daksha Nagarkar Special Song In Korean Kanakaraju Movie Grabs Attention, Actress Photos Viral On Social Media | Sakshi
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'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ లో దక్షా నగార్కర్ (ఫొటోలు)

Aug 7 2026 7:59 AM | Updated on Aug 7 2026 10:25 AM

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వరుణ్‌ తేజ్,(Varun Tej) రితికా నాయక్‌ (Ritika Nayak) హీరో హీరోయిన్లుగా మేర్ల పాక గాంధీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్‌ కామెడీ సినిమా ‘కొరియన్ కనకరాజు’. (Korean Kanakaraju Movie)

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యూవీ క్రియేషన్స్ , ఫస్ట్‌ ఫ్రేమ్‌ ఎంటర్‌టైన్ మెంట్స్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈరోజు (07-08-2026) విడుదల అయ్యింది.

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‘కొరియన్ కనకరాజు’ మూవీలో దక్షా నగార్కర్ (Daksha Nagarkar) ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది.

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‘రాసగుమ్మడి’ అంటూ సాగే స్పెషల్ సాంగ్ లో దక్షా నగార్కర్ నటించింది.

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ఈ సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అవ్వడంతో దక్షా నగార్కర్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి.

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(Images Source : Instagram/@dakshanagarkar)

# Tag
Daksha Nagarkar special song Korean Kanakaraju Movie Varun Tej Ritika Nayak Tollywood Tollywood Beauty
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