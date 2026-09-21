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అల్లు అర్జున్, స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రాకా’. #HBDAtleeKumar
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పాన్ వరల్డ్ మైథలాజికల్ విజువల్ వండర్ గా రూపొందుతోంది.
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ఇటీవలే 37 అనే క్రిప్టిక్ పోస్టర్ను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్చ్ షేర్ చేయడంతో అభిమానుల్లో సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది.
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ఈ సినిమా 2028లో విడుదలకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
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అయితే ఈరోజు అట్లీ పుట్టినరోజు కావడంతో సినీ ప్రముఖులు సోషల్మీడియా వేదికగా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
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(Images Source : Instagram/atlee47)