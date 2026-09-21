 రాకాతో రచ్చకు రెడీ.. అట్లీ బర్త్‌డే స్పెషల్! (ఫొటోలు) | Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery | Sakshi
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రాకాతో రచ్చకు రెడీ.. అట్లీ బర్త్‌డే స్పెషల్! (ఫొటోలు)

Sep 21 2026 11:29 AM | Updated on Sep 21 2026 12:02 PM

Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery1
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అల్లు అర్జున్‌, స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రాకా’. #HBDAtleeKumar

Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery2
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పాన్ వరల్డ్ మైథలాజికల్ విజువల్ వండర్ గా రూపొందుతోంది.

Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery3
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ఇటీవలే 37 అనే క్రిప్టిక్‌ పోస్టర్‌ను చిత్ర నిర్మాణ స​ంస్థ సన్‌ పిక్చర్చ్‌ షేర్‌ చేయడంతో అభిమానుల్లో సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది.

Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery4
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ఈ సినిమా 2028లో విడుదలకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery5
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అయితే ఈరోజు అట్లీ పుట్టినరోజు కావడంతో సినీ ప్రముఖులు సోషల్‌మీడియా వేదికగా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery6
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery7
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery8
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery9
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery10
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery13
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery14
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery15
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Allu Arjun's Raaka Movie Director Atlee Birthday Special Gallery16
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(Images Source : Instagram/atlee47)

# Tag
Raaka Movie Atlee Kumar Allu Arjun happy birthday birthday celebratations viral photos photo gallery Tollywood
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