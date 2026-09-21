 ఐఐటీ బాంబేలో ఆందోళనలు.. విద్యార్థుల డిమండ్‌లివే.. | IIT Bombay directors resignation among 18 demands set by students | Sakshi
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ఐఐటీ బాంబేలో ఆందోళనలు.. విద్యార్థుల డిమండ్‌లివే..

Sep 21 2026 11:41 AM | Updated on Sep 21 2026 11:47 AM

IIT Bombay directors resignation among 18 demands set by students

ముంబై: ఐఐటీ బాంబేలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య ఘటనపై మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న నిరసనలు సోమవారం కూడా కొనసాగుతున్నాయి. విద్యార్థులు చేసిన డిమాండ్లపై చర్చించేందుకు సంస్థ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ సోమవారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనుంది. అనంతరం ఐఐటీ బాంబే డైరెక్టర్ శిరీష్ కేదారే విద్యార్థులతో టౌన్‌హాల్ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సోమవారం అన్ని తరగతులను రద్దు చేశారు.

డైరెక్టర్ రాజీనామా.. స్వతంత్ర దర్యాప్తు
విద్యార్థులు సమర్పించిన 18కి పైగా డిమాండ్లలో డైరెక్టర్ కేదారే రాజీనామా, ఆయన పదవీకాలంలో జరిగిన నలుగురు విద్యార్థుల మృతిపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేపట్టడం ఉన్నాయి. అయితే ఈ రెండు డిమాండ్లను ఐఐటీ యాజమాన్యం అంగీకరించలేదు. శుక్రవారం జరిగిన విద్యార్థి ఆత్మహత్య ఘటనపై స్వతంత్ర కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని విద్యార్థులు కోరారు. ఈ కమిటీలో ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థుల ప్రతినిధులు, బయటి సభ్యులు ఉండాలని, సెప్టెంబర్ 30లోగా నివేదికను బహిరంగపరచాలని డిమాండ్ చేశారు.

పరీక్షలో కాపీ ఆరోపణల తర్వాత విషాదం
శుక్రవారం పరీక్షలో కాపీయింగ్‌కు పాల్పడ్డాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ఐఐటీ బాంబే రెండో సంవత్సరం బీటెక్ విద్యార్థి మరణించాడు. ఈ ఘటన అనంతరం క్యాంపస్‌లో నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. మృతిచెందిన విద్యార్థి షెడ్యూల్డ్ కులానికి చెందినవాడని అతని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. కుల వివక్ష కారణంగా తమ కుమారుడిని ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించారని ఆరోపిస్తూ.. మాజీ డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్, విద్యార్థి ప్రొఫెసర్ సూర్యనారాయణ దూల్లాపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కాగా ఆదివారం డైరెక్టర్ కేదారే, సీనియర్ అధ్యాపకులు, విద్యార్థుల మధ్య సుమారు 90 నిమిషాల పాటు సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశాన్ని విద్యార్థులు లైవ్‌స్ట్రీమ్ చేశారు. విద్యార్థులు దూల్లాను సస్పెండ్ చేయాలని కోరగా, నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని కేదారే తెలిపారు.

హాస్టల్ గదుల్లో ఫ్యాన్ల మార్పు
క్యాంపస్‌లో వరుసగా విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు చోటుచేసుకున్న నేపథ్యంలో హాస్టల్ గదుల్లోని సీలింగ్ ఫ్యాన్లను తొలగించి, వాటి స్థానంలో గోడకు అమర్చే ఫ్యాన్లను ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని ఐఐటీ బాంబే యాజమాన్యం పరిశీలిస్తోంది. అయితే ఫ్యాన్లను మార్చాలనే నిర్ణయం ఆత్మహత్యల ఘటనలకు సంబంధం లేదని, అంతకుముందే తీసుకున్నదేనని అధికారులు తెలిపారు. 

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