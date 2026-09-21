 Bigg Boss-20: మేరీ కోమ్‌పై యుంగ్ డీఎస్‌ఏ సంచలన వ్యాఖ్యలు | YUNG DSA I've read chapters about Mary Kom in school, have so much respect for her | Sakshi
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Bigg Boss-20: మేరీ కోమ్‌పై యుంగ్ డీఎస్‌ఏ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Sep 21 2026 12:07 PM | Updated on Sep 21 2026 12:15 PM

YUNG DSA I've read chapters about Mary Kom in school, have so much respect for her

ముంబై: ‘బిగ్‌బాస్ 20’లో కంటెస్టెంట్ యుంగ్ డీఎస్‌ఏ.. దిగ్గజ బాక్సర్ మేరీ కోమ్‌పై తనకున్న గౌరవాన్ని మరోసారి తెలియజేశారు. తమ మధ్య ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ఆమె విషయంలో తాను ఎప్పుడూ ఒక హద్దును పాటిస్తానని అన్నారు. మేరీ కోమ్‌తో తన అనుబంధం గురించి యుంగ్ మాట్లాడుతూ.. ఆమెపై తనకున్న గౌరవం ఇప్పటిది కాదని చెప్పాడు. స్కూల్‌లో చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆమె విజయాల గురించి పాఠ్యాంశాల్లో చదివామని, ఆమె ప్రయాణం గురించి ఉపాధ్యాయులు చెప్పేవారని గుర్తుచేసుకున్నాడు.

మేరీ కోమ్ తన దృష్టిలో పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, విజయానికి ప్రతీక అని యుంగ్ చెప్పాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించి, ఎన్నో పతకాలు సాధించిన ఆమె ప్రయాణం తనపై ప్రభావం చూపిందని పేర్కొన్నాడు. మేరీ కోమ్‌పై తనకున్న అభిమానాన్ని వివరిస్తూ, గతంలో తాను సరదాగా చెప్పిన మాటలను కూడా యుంగ్ గుర్తుచేసుకున్నాడు. ‘నా తల్లి మేరీ కోమ్ అయి ఉంటే.. నేను ర్యాప్ చేయడం కోసం ప్రయత్నించేవాడినని అనుకోవడం లేదు. ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకునేవాడిని’ అని అప్పట్లో చెప్పినట్లు తెలిపాడు.

తమ మధ్య ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా మేరీ కోమ్‌ను తాను ఎప్పటికీ అగౌరవపరచబోనని యుంగ్ స్పష్టం చేశాడు. ఆమెతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట హద్దును పాటిస్తానని చెప్పాడు. ఆమె జీవిత ప్రయాణం తన దృష్టిలో ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నాడు. ఇదిలా ఉండగా.. గేమ్‌లో మహీ విజయ్ నుంచి తగిన మద్దతు లభించలేదని యుంగ్ ఇటీవల బాధపడ్డాడు. ఆమెను తాను తల్లిలా భావించానని, ఆమె ప్రవర్తన తనను తీవ్రంగా బాధించిందని చెబుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు.

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