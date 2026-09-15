నందిగ్రామ్‌ ఉప ఎన్నిక: ముఖ్యమంత్రి పీఏ తల్లికి టికెట్‌

కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో త్వరలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) మంగళవారం అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశంలో సఖరవ్ సర్కార్, హసిరాణి రాథ్ పేర్లకు ఆమోదం లభించింది.
రేజీనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి సఖరవ్ సర్కార్ పోటీ చేయనున్నారు. ఆయన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అభ్యర్థి రబియుల్ ఆలం చౌధురితో తలపడనున్నారు. మరోవైపు నందిగ్రామ్ నుంచి హసిరాణి రాథ్ను బీజేపీ బరిలోకి దించింది. అక్కడ టీఎంసీ అభ్యర్థి సంచిత ప్రధాన్తో పోటీ పడనున్నారు.
హసిరాణి రాథ్ ఎంపికకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకునిగా పనిచేసిన చంద్రనాథ్ రాథ్కు ఆమె తల్లి. పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజులకే చంద్రనాథ్ రాథ్ హత్యకు గురయ్యారు.
నందిగ్రామ్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ అభ్యర్థిగా అవకాశం కల్పించడంపై హసిరాణి రాథ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘నందిగ్రామ్ ఉప ఎన్నికలో పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసే అవకాశం నాకు పార్టీ కల్పించింది. ఇక్కడ పార్టీ మా వెంట ఉంది. నందిగ్రామ్ ప్రజల మద్దతుతో ముందుకు సాగుతాం’ అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీజేపీ ప్రకటించిన అభ్యర్థుల్లో నందిగ్రామ్ నుంచి హసిరాణి రాథ్ పేరు ఆసక్తికరంగా మారింది. రేజీనగర్లో సఖరవ్ సర్కార్, నందిగ్రామ్లో హసిరాణి రాథ్ బీజేపీ తరఫున పోటీ చేయనున్నారు. రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ టీఎంసీ అభ్యర్థులతో బీజేపీ అభ్యర్థులు తలపడనున్నారు.
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