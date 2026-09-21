 తొలి చిత్రమే ఓ ప్రయోగం.. నాని ప్యారడైజ్‌లో సమక్క గురించి తెలుసా? | Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తొలి చిత్రమే ఓ ప్రయోగం.. నాని ప్యారడైజ్‌లో సమక్క గురించి తెలుసా?

Sep 21 2026 10:31 AM | Updated on Sep 21 2026 10:37 AM

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie1
1/19

మూడు దశాబ్దాలుగా సినిమాల్లో కొనసాగుతున్న మరాఠీ నటి సోనాలి కులకర్ణి..(Sonali Kulkarni) గ్లామర్‌ కంటే నటనకు, పాత్రలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే నటిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie2
2/19

గిరీశ్‌ కర్నాడ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చెలువి’తో 1992లో సినీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టి.. తొలి చిత్రంలోనే టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించి తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు.

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie3
3/19

ఆ తర్వాత ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు, పెర్‌ఫార్మెన్స్‌ ఓరియెంటెడ్‌ పాత్రలతో పాటు కమర్షియల్‌ సినిమాల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు.

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie4
4/19

బాలీవుడ్‌లో ‘దిల్‌ చాహ్తా హై’, ‘మిషన్‌ కశ్మీర్‌’ వంటి చిత్రాలు ఆమెకు మరింత గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి.

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie5
5/19

పాత్ర ఏదైనా.. తన నటనతో ఆ పాత్రకు ప్రత్యేకత తీసుకురావడం సోనాలి కులకర్ణి శైలి.

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie6
6/19

ఇప్పుడు నాని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ది ప్యారడైజ్‌’లో సమక్కగా సోనాలి(52) మరో వైవిధ్యమైన పాత్రలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie7
7/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie8
8/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie9
9/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie10
10/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie11
11/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie12
12/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie13
13/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie14
14/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie15
15/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie16
16/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie17
17/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie18
18/19

Sonali Kulkarni plays a powerful in the Paradise movie19
19/19

(Images Source : Instagram/sonalikul)

# Tag
Sonali Kulkarni The Paradise Movie Srikanth Odela Nani Mohan Babu Kayadu Lohar Tollywood Tollywood Beauty viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాకాతో రచ్చకు రెడీ.. అట్లీ బర్త్‌డే స్పెషల్! (ఫొటోలు)
photo 2

తొలి చిత్రమే ఓ ప్రయోగం.. నాని ప్యారడైజ్‌లో సమక్క గురించి తెలుసా?
photo 3

క్యూట్‌ లుక్స్‌తో రష్మిక.. మైసా ఈవెంట్‌లో అలా.. (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక మందన్నా ‘మైసా’ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders And DSC Candidates Fires On Nara Lokesh 1
Video_icon

చేతకాని దద్దమ్మ...! రౌడీలను పంపిస్తావా..? నారా లోకేష్పా YSRCP నేతలు ఫైర్
Ravi Teja Irumudi Movie Tops Netflix India Trending Chart 2
Video_icon

ఓటీటీలోనూ దుమ్మురేపుతున్న 'ఇరుముడి' మూవీ
Botsa Anusha Reaction Over YSRCP Bheemili In-Charge Post 3
Video_icon

జగనన్న నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము కానివ్వను.. భీమిలి వైసీపీ ఇన్ చార్జ్ గా బొత్స అనూష
High Tension In Vijayawada YSRCP Leaders Protest At SAAP Office 4
Video_icon

విజయవాడ లో హైటెన్షన్.. YSRCP నేతలను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Kakani Govardhan Reddy Fires On Chandrababu Over Diversion Politics 5
Video_icon

DSCస్కాం నుంచి తప్పించుకోవడానికి తండ్రికొడుకుల లిక్కర్ డ్రామా!
Advertisement