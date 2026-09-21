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మూడు దశాబ్దాలుగా సినిమాల్లో కొనసాగుతున్న మరాఠీ నటి సోనాలి కులకర్ణి..(Sonali Kulkarni) గ్లామర్ కంటే నటనకు, పాత్రలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే నటిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
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గిరీశ్ కర్నాడ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చెలువి’తో 1992లో సినీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టి.. తొలి చిత్రంలోనే టైటిల్ రోల్లో నటించి తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు.
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ఆ తర్వాత ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు, పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్రలతో పాటు కమర్షియల్ సినిమాల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు.
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బాలీవుడ్లో ‘దిల్ చాహ్తా హై’, ‘మిషన్ కశ్మీర్’ వంటి చిత్రాలు ఆమెకు మరింత గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి.
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పాత్ర ఏదైనా.. తన నటనతో ఆ పాత్రకు ప్రత్యేకత తీసుకురావడం సోనాలి కులకర్ణి శైలి.
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ఇప్పుడు నాని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ది ప్యారడైజ్’లో సమక్కగా సోనాలి(52) మరో వైవిధ్యమైన పాత్రలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.
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(Images Source : Instagram/sonalikul)