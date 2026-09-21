 హీరోయిన్లను తలదన్నేలా టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ కూతురు గ్లామరస్ లుక్స్! ఫోటోలు | Tollywood Top Director Daughter Turns Heads With Glamorous Looks Photos | Sakshi
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హీరోయిన్లను తలదన్నేలా టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ కూతురు గ్లామరస్ లుక్స్! ఫోటోలు

Sep 21 2026 6:55 PM | Updated on Sep 21 2026 7:33 PM

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ప్రముఖ టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ శ్రీను వైట్ల కూతురు ఆనంది తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఈ పిక్స్‌లో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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హీరోయిన్లను తలదన్నేలా టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ కూతురు గ్లామరస్ లుక్స్! ఫోటోలు
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