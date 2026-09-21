 వేకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న హీరోయిన్ అనిఖా సురేంద్రన్.. ఫోటోలు | Anikha Surendran Enjoys Her Vacation Stunning Photos | Sakshi
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వేకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న హీరోయిన్ అనిఖా సురేంద్రన్.. ఫోటోలు

Sep 21 2026 3:57 PM | Updated on Sep 21 2026 4:16 PM

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హీరోయిన్ అనిఖా సురేంద్రన్ ప్రస్తుతం ఫారిన్‌లో చిల్ అవుతోంది. వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి...

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వేకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న హీరోయిన్ అనిఖా సురేంద్రన్.. ఫోటోలు
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