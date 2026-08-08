 ‘కొరియన్‌ కనకరాజు’ సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు) | Varun Tej And Ritika Nayak Starrer Korean Kanakaraju Movie Success Celebrations HD Photos Went Viral | Sakshi
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‘కొరియన్‌ కనకరాజు’ సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Aug 8 2026 6:16 AM | Updated on Aug 8 2026 8:35 AM

Korean Kanakaraju Movie Success Celebrations HD Photos1
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మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వరుణ్‌ తేజ్, (Varun Tej) రితికా నాయక్‌ (Ritika Nayak) జోడీగా నటించిన చిత్రం ‘కొరియన్‌ కనకరాజు’. (Korean Kanakaraju Movie)

Korean Kanakaraju Movie Success Celebrations HD Photos2
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యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్‌ ఫ్రేమ్‌ ఎంటర్‌టైన్మెంట్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం శుక్రవారం విడుదలైంది.

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ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్‌.

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దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ : ‘వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రాజా’ సినిమాల తర్వాత ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో ఇంతగా నవ్వుతూ ఎంజాయ్‌ చేయడం మళ్లీ ఈ చిత్రంతో చూడడం ఆనందంగా ఉంది’’

Korean Kanakaraju Movie Success Celebrations HD Photos5
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వరుణ్‌ తేజ్‌ : మా మూవీని ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు

Korean Kanakaraju Movie Success Celebrations HD Photos6
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రితికా నాయక్‌ : ‘‘మేమంతా నమ్మి చేసిన ఒక మంచి ఎంటర్‌టైనర్‌ను ప్రేక్షకులు కూడా అదే స్థాయిలో ఆదరిస్తుండటం హ్యాపీగా ఉంది’’

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# Tag
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