 వెకేషన్‌లో హీరోయిన్ శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ చిల్ (ఫొటోలు) | Actress Shraddha Srinath Latest Stunning Photos | Sakshi
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వెకేషన్‌లో హీరోయిన్ శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ చిల్ (ఫొటోలు)

Aug 6 2026 8:04 PM | Updated on Aug 6 2026 8:10 PM

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హీరోయిన్ శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

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వెకేషన్‌కు సంబంధించిన పిక్స్ నెట్టింట షేర్ చేసింది.

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ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

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# Tag
Actress Shraddha Srinath latest Stunning Photos
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