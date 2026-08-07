 97 ఏళ్ల వయసులో ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లి..గిన్నిస్‌ రికార్డు! | 97 year old breaks her own guinness record as oldest female wing walker | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

97 ఏళ్ల వయసులో ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లి..గిన్నిస్‌ రికార్డు!

Aug 7 2026 1:22 PM | Updated on Aug 7 2026 2:12 PM

97 year old breaks her own guinness record as oldest female wing walker

తొమ్మిది పదుల వయసు అంటే.. హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకునే వయసు. పెద్దగా ఆ ఏజ్‌లో ఎవ్వరినీ గుర్తుపట్టలేరు, ఏ విషయాలను గుర్తించుకోలేరు. అలాంటి వయసులో అసామాన్యమైన సాహస కృత్యాలు అంటే..వామ్మో అనిపిస్తుంది. యువత సైతం హడలిపోయే గగ్గరుపాటు విన్యాసాలతో ఔరా అనిపించుకుంటూ..భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది ఈ వండర్‌ బామ్మ. అనారోగ్యం మనల్ని మన శక్తిని ఆపలేదని చాటి చెబుతూ..జీవించే లోపు అన్ని చేసేయంటూ గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తూ యువతను మేల్కొలుపుతోందామె.

ఆ బామ్మే ఇంగ్లాండ్‌లోని చెల్టెన్‌హామ్‌కు చెందిన బెట్టీ బ్రోమేజ్. ఆమె 2025లో పక్షవాతానికి గురైంది. ఆ తర్వాత చికిత్స తీసుకుని కోలుకున్నాక..తాను ట్రీట్‌మెంట్‌ పొందిన చెల్టెన్‌హామ్ జనరల్ హాస్పిటల్‌లోని స్ట్రోక్ యూనిట్ కోసం నిధులు సేకరించడం కోసం సాహస కృత్యాలు చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. 

అది కూడా ఆకాశంలో ఎగురుతున్న విమానం పైభాగంలో తనను తాను కట్టుకుని ఈ సాహసోపేతమైన సవాలుని పూర్తి చేస్తోంది. ఇలా ఎగిరే విమానంపై నిలబడి చేసే సాహాసాన్ని వింగ్‌ వాక్‌ అంటారు. ఆమె తన తొలి వింగ్‌ వాక్‌ను 87 ఏళ్ల వయసులో పూర్తి చేసింది. ఆమె గతంలో నాలుగేళ్ల క్రితం గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పారు. ఇప్పుడు తన రికార్డును తానే తిరగరాసి టైటిల్‌ని సొంతం చేసుకుంది.

ఇలాంటి సాహసాలు అప్పటి నుంచి..
బ్రోమేజ్ 2025లో పక్షవాతానికి గురయ్యారు, అది ఇప్పటికీ ఆమె మాటతీరును ప్రభావితం చేస్తోంది. అయినప్పటికీ, తాను ఇష్టపడే పనిని చేయకుండా ఆ వ్యాధి తనను ఆపకూడదని స్ట్రాంగ్‌గా నిశ్చయించుకున్నానని చెబుతోంది ఈ బామ్మ. ఇది జస్ట్‌ తన మాటలనే ప్రభావితంచేసింది మొత్తం తన శరీరాన్ని కాదని ధీమాగా చెబుతోందామె. 

ఆమె కోలుకుంటున్న సమయంలో సహాయం చేసిన వైద్య బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే మార్గంగా, అలాగే ఆసుపత్రిలోని స్ట్రోక్ యూనిట్ కోసం నిధులు సేకరించేందుకు ఈ వింగ్‌వాక్‌ సాహసాలను ఎంచుకుంది. ఇక ఆస్పత్రి ఛారిటీ ప్రకారం..ఈ నిధుల సేకరణ నుంచి వచ్చే విరాళాలు రోగులకు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బందికి ప్రయోజనం చేకూర్చడమే గాక, పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి సహాయపడుతుంది. 

వందో పుట్టినరోజు కల్లా..
తన వందో పుట్టినరోజు సమీపిస్తున్న కూడా సాహసోపేతమైన సవాళ్లకు స్వస్తి పలకనని అంటోంది. ఎందుకంటే ఈ డేరింగ్‌ ఫీట్‌లు లేకపోతే..జీవితంపై విసుగు వచ్చేస్తుందట. తనకు సరిగా కనిపించదు కాబట్టి డ్రైవ్‌ చేయలేనని, అందువల్ల చాలా బాధగా, నిరాశగా అనిపిస్తుంది. ఆ కారణంగానే తన వల్ల అయ్యే పనులను మాత్రం ఆపకుండా చేస్తూనే ఉంటానంటోంది. 

తనకు వింగ్‌ వాకింగ్‌లో అత్యంత కష్టమైన భాగం గాలిలో ఎగరడం కాదని, విమానం పైకి ఎక్కడమేనని నవ్వుతూ చోబుతోంది. ఎందుకంటే తను చాలా పొట్టిగా ఉండటం వల్ల రెక్కపైకి ఎక్కడమే ఏకైక సమస్య అని అంటోంది. కానీ ఒక్కసారి పైకి ఎక్కితే ఏ సమస్య ఉండదని అంటోంది. 

ఆ దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు ప్రేరణ..
ఒకప్పుడు నర్సుగా పనిచేసిన బ్రోమేజ్, నిధుల సేకరణ పట్ల తనకున్న అభిరుచికి, ఒకప్పుడు ఆస్పత్రి గోడపై ప్రదర్శించిన ఒక కొటేషన్ స్ఫూర్తినిచ్చిందని చెప్పారు. "మనం ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కసారే జీవిస్తాము. మనం చేయగలిగిన ఏ మంచి అయినా, మనం చూపగలిగే ఏ దయ అయినా, ఇప్పుడే చేసేయండి. దానిని వాయిదా వేయొద్దు లేదా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు." "మీరు మళ్ళీ ఈ మార్గంలో ప్రయాణించరు," అని రాసిన మాటలు తన జీవితాంతం తనతోనే ఉన్నాయంటోంది ఈ బామ్మ. 

అవే తన సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రేరణగా నిలుస్తూనే ఉన్నాయని చెప్పారు. పైగా తన 100వ పుట్టినరోజు కోసం ఇప్పటికే ఇక సవాలుని ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది ఈ బామ్మ. ఆమె అసాధారణమైన పట్టుదలకు సదరు ఆస్పత్రి ఛారిటీ అధికారులు మంత్రముగ్ధులవుతూ ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. నిజానికి ఈ బామ్మ సాహసానికి లేదా సమాజానికి తిరిగి సేవ చేయడానికి వయసు ఎన్నటికీ అడ్డంకి కాదని గిన్నిస్‌ రికార్డు గెలుపొంది మరి నిరూపించింది కదూ..!.

 

(చదవండి: 92 కేజీల నుంచి 60 కేజీలకు..! ఆ ఆహారాలకు 'నో' చెప్పాల్సిందే..)

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో బోనాల పండుగ (ఫొటోలు)
photo 2

ఒంగోలు : భక్తితో వేల్ కావడి ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

'కనకరాజు'తో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి’ పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత (ఫొటోలు)
photo 5

'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ లో దక్షా నగార్కర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Friends and Parents Comments In About The Accident 1
Video_icon

ప్రియాంక కేసులో సంచలనం.. 3 కారుతో గుద్ది గుద్ది
Varun Tej's Korean Kanakaraju Movie Review & Rating 2
Video_icon

కొరియన్ కనకరాజు హిట్టా? ఫట్టా?
Friends Sensational Comments On Rajahmundry Doctor Priyanka Incident 3
Video_icon

రాజమండ్రి డాక్టర్ ప్రియాంక ఘటనపై ఫ్రెండ్స్ సంచలన నిజాలు..!
Perni Nani Mass Warning To Bonda Uma Comments 4
Video_icon

మల్లాది విష్ణు టెంట్ వేసి దీక్ష చేస్తున్నాడు ... దమ్ముంటే ఈరోజు వెళ్లు.. బోండా ఉమాకు పేర్శినాని వార్నింగ్
CM Vijay Sangeetha Divorce Case Close 5
Video_icon

నో డివోర్స్ సీఎం విజయ్ కి బిగ్ రిలీఫ్
Advertisement
 