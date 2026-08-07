 ఒంగోలు : భక్తితో వేల్ కావడి ఉత్సవం (ఫొటోలు) | Vel Kavadi Festival in Ongole: Devotees Celebrate Subrahmanya Swamy Festival | Sakshi
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ఒంగోలు : భక్తితో వేల్ కావడి ఉత్సవం (ఫొటోలు)

Aug 7 2026 1:27 PM | Updated on Aug 7 2026 1:30 PM

Devotional : Vel Kavadi Festival Ongole HD Photos1
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ఒంగోలు : ఆషాఢ మాస కృత్తిక నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం ఒంగోలులో సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వేల్ కావడి ఉత్సవాలు (Vel Kavadi Festival) భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు.

Devotional : Vel Kavadi Festival Ongole HD Photos2
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దీక్ష చేపట్టిన భక్తులు శరీరానికి ఈటెలు గుచ్చుకుని,కేరళ వాయిద్యాల నడుమ నృత్యాలు చేస్తూ కావడి మోశారు.

Devotional : Vel Kavadi Festival Ongole HD Photos3
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స్కందగిరితో సహా పలు ఆలయాల్లో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు,పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించారు.

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- స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్, ఒంగోలు

# Tag
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