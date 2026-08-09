 లేత ఆకుపచ్చ బనారసీ చీరలో సచిన్‌ కూతురు..! | Sara Tendulkar Redefined Modern Indian Glamour In Pastel Green Banarasi Saree, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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లేత ఆకుపచ్చ బనారసీ చీరలో సచిన్‌ కూతురు..! గ్లామర్‌కు సరికొత్త నిర్వచనంలా..

Aug 9 2026 11:58 AM | Updated on Aug 9 2026 1:32 PM

Sara Tendulkar redefined modern Indian glamour in pastel green Banarasi saree

సారా టెండ్యూల్కర్‌ తన తాజా వోగ​్‌ కవర్‌ షూట్‌ కోసం లేత ఆకుపచ్చ బనారసీ చీరలో తళుక్కుమన్నారు. ఆమె తన అందమైన రూపంతో భారతీయ గ్లామర్‌ సరికొత్త నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఆమె సంప్రదాయానికి ఆధునికతను జోడించిన అందమైన బనారసీ చీరలో సరికొత్తగా కనిపించింది. ఆమె సంప్రదాయ చీరకు సొగసైన ఐవరీ కార్సెట్ బ్లౌజ్‌లో కనిపించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ లుక్‌లో ఆఫ్-వైట్ స్వచ్ఛమైన శాటిన్ సిల్క్, ఆర్గాంజ సిల్క్‌ కార్సెట్‌ బ్లౌజ్‌ని జత చేశారు. 

సారా బ్లౌజ్‌ని ఇది స్ట్రక్చర్డ్, స్ట్రాప్‌లెస్ సిల్హౌట్, స స్వీట్‌హార్ట్ నెక్ లైన్‌తో డిజైన్‌ చేశారు. ఈ విధమైన డిజైన సాంప్రదాయ భారతీయ దుస్తులకు ఆధునిక సొబగులను జోడించినట్లుగా సరికొత్తగా ఉంది. ఆమెకు  సున్నితమైన పాస్టెల్‌రంగు అందమైన లుక్‌ని ఇవ్వగా, దానిలో ఉన్న పూలనమునాలు ఆమెను మరింత అందంగా కనిపించేలా చేశాయి. 

ఆమె ఈ అందమైన లుక్‌కి భారీ అలంకరణకు ఆస్కారం ఇవ్వడకుండా మెడచుట్టూ జాలువారే వజ్రాల నెక్లెస్‌ను, దానికి సరిపోయే వజ్రాల కఫ్‌తో పాటు ధరించింది. అందుకు తగ్గట్టుగా తన రూపాన్ని కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుకుంది. ఇక కురులను చక్కగా ముడి వేసుకుంది. బిగుతైన కార్సెట్ బ్లౌజ్ విత్‌, సాంప్రదాయ కటన్ సిల్క్ బనారసి చీరల కలయికలో సారా అత్యంత సుందరంగా కనిపించింది. నిజానికి ఈ లుక్‌ సారాకి చక్కటి హుందాతనాన్ని ఇవ్వడమే ఆధునిక ఫాషన్‌కి ప్రతీకగా నిలిచింది.

 

(చదవండి: అనేక భాషలు నేర్చుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా..!)
 

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