 రుచి... ఆరోగ్యం... సింపుల్‌ కుకింగ్‌! | Quick And Tasty Home Recipes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రుచి... ఆరోగ్యం... సింపుల్‌ కుకింగ్‌!

Aug 2 2026 2:30 PM | Updated on Aug 2 2026 2:30 PM

Quick And Tasty Home Recipes

స్నాక్‌ సెంటర్‌

ఉదయం టిఫిన్‌కు ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇంట్లో మిగిలిపోయిన బ్రెడ్‌తోనే కేవలం 10 నిమిషాల్లో రుచికరమైన బ్రెడ్‌ ఉప్మా తయారు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ రుచి ఇచ్చే ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయండి.

కావలసినవి:
5 నుంచి 6 బ్రెడ్‌ స్లైస్‌లు, నూనె లేదా బటర్‌: 2 టేబుల్‌ స్పూన్లు, ఆవాలు: 1/2 టీస్పూన్, జీలకర్ర: 1/2 టీస్పూన్, మినపప్పు: 1/2 టీస్పూన్, ఉల్లిపాయ: 1 (సన్నగా తరిగినది), టొమాటో: 1 (చిన్నగా తరిగినది), పచ్చిమిర్చి: 2 (సన్నగా తరిగినవి), అల్లం తరుగు: 1/2 టీస్పూన్, కరివేపాకు: ఒక రెమ్మ, పసుపు: 1/4 టీస్పూన్, కారం: 1/2 టీస్పూన్, నిమ్మరసం: టీస్పూన్, కొత్తిమీర: కొద్దిగా, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా

తయారీ:
- ముందుగా బ్రెడ్‌ స్లైసెస్‌ను ప్యాన్‌ పై కొద్దిగా కాల్చుకుని, చల్లారాక చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోండి.
- ఆ తరువాత తాలింపు కోసం ఒక బాణలిలో నూనె వేసి వేడి చేయండి.
- అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి చిటపటలాడనివ్వండి.
-ఇప్పుడు తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఉల్లిపాయలు దోరగా అయ్యే వరకు వేయించండి.
- అందులోనే తరిగిన టొమాటో ముక్కలు, పసుపు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి.
-టొమాటోలు మెత్తగా అయ్యే వరకు 2–3 నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి. ఇప్పుడు మనం కోసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్‌ ముక్కలను వేసి, మసాలా అంతా బ్రెడ్‌ ముక్కలకు పట్టేలా చిన్నగా కలపండి.
-బ్రెడ్‌ క్రిస్పీగా అయ్యేంతవరకు 2–3 నిమిషాలు వేయించండి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి, పైన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకుని స్టవ్‌ ఆపేయండి. అంతే వేడివేడిగా సర్వ్‌ చేయడమే!

క్యారెట్‌ పొరియల్‌
కావలసినవి: 5 క్యారెట్లు: 250 గ్రాములు (తురుము లేదా సన్నని ముక్కలు), నూనె:  టేబుల్‌ స్పూన్, ఆవాలు: 1/2 టీ స్పూన్, మినపప్పు: టీ స్పూన్, శనగపప్పు: టీస్పూన్, పచ్చిమిర్చి: 2 (సన్నగా తరిగినవి), ఎండుమిర్చి: 1, కరివేపాకు: ఒక రెమ్మ, ఇంగువ: చిటికెడు, ఉల్లిపాయ: 1 (చిన్నగా తరిగినది), పచ్చి కొబ్బరి తురుము: 2 నుంచి 3 టేబుల్‌ స్పూన్లు, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా.

తయారీ:
- ముందుగా బాణలిలో నూనె వేసి వేడి చేయండి. అందులో ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనిచ్చిన తర్వాత మినపప్పు, శనగపప్పు, ఎండుమిర్చి వేసి పప్పులు దోరగా మారే వరకు వేయించండి.
- అందులోనే కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఇంగువతో పాటు తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి.. అవి మెత్తబడే వరకు 2 నిమిషాలు వేయించండి.
- ఇప్పుడు తరిగిన క్యారెట్‌ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి.
- మూత పెట్టి సన్నని మంటపై 5 నుంచి 7 నిమిషాల పాటు ఉడికించండి.
- క్యారెట్‌ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలిపి స్టవ్‌ ఆపేయండి.
- మరింత హెల్తీ ఫుడ్‌గా మారాలంటే 15 నిమిషాలు నానబెట్టిన పెసరపప్పును కూడా క్యారెట్‌తో పాటు వేసి వేయించుకోవచ్చు. అంతే! కలర్‌ఫుల్‌ క్యారెట్‌ పొరియల్‌ రెడీ!

సూజీ కేక్‌ 
కావలసినవి:  ఉప్మా రవ్వ: కప్పు, పెరుగు: 1/2 కప్పు, చక్కెర: 3/4 కప్పు, పాలు: 1/2 కప్పు (కాచి చల్లార్చినవి), నూనె లేదా వెన్న: 1/4 కప్పు, ఏలకుల పొడి లేదా వెనిలా ఎసెన్‌ ్స: 1/2 టీస్పూన్, బేకింగ్‌ పౌడర్‌: టీస్పూన్, బేకింగ్‌ సోడా: 1/4 టీస్పూన్, మిక్స్‌డ్‌ డ్రై ఫ్రూట్స్‌: 2 టేబుల్‌ స్పూన్లు.

తయారీ:
- ఒక బౌల్‌లో పెరుగు, పంచదార పొడి, నూనె వేసి పంచదార కరిగే వరకు బాగా కలపండి.
- ఇప్పుడు అందులో రవ్వ, సగం పాలు పోసి బాగా కలిపి 15 నుంచి 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి.
- ఇపుడు ఒక పెద్ద ప్రెజర్‌ కుక్కర్‌ లేదా మందపాటి కడాయిలో అడుగున కప్పు ఉప్పు లేదా ఇసుక వేసి, దానిపై ఒక స్టాండ్‌ ఉంచండి.
- విజిల్, గాస్కెట్‌ తీసేసి మూత పెట్టి మీడియం మంటపై 10 నిమిషాలు ప్రీ–హీట్‌ చేయండి.
- ఆ తరువాత కేక్‌ గిన్నెకి కొద్దిగా నూనె రాసి, పొడి పిండి చల్లండి లేదా బటర్‌ పేపర్‌ వేసి పక్కన పెట్టండి.
- నానిన రవ్వ మిశ్రమం గట్టిపడితే మిగిలిన పాలు పోసి కేక్‌ బ్యాటర్‌ని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులో బేకింగ్‌ పౌడర్, బేకింగ్‌ సోడా, ఏలకుల పొడి/వెనిలా ఎసెన్‌ ్స వేసి ఒకే దిశలో నెమ్మదిగా కలపండి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని కేక్‌ టిన్‌ లో పోసి, పైన టూటీ ఫ్రూటీ లేదా జీడిపప్పు ముక్కలు చల్లండి.
- ప్రీ–హీట్‌ చేసిన కుక్కర్‌లో ఈ గిన్నెను ఉంచి మూత పెట్టి చిన్న మంటపై 35 నుంచి 45 నిమిషాలు బేక్‌ చేయండి.
- తరువాత  కేక్‌ మధ్యలో టూత్‌పిక్‌ లేదా చాకు గుచ్చి చూడండి.
- అది క్లీన్‌ గా బయటకు వస్తే కేక్‌ సిద్ధమైనట్లే! కేక్‌ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గిన్నె నుంచి బయటకు తీసి ముక్కలుగా కోయాలి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ లాస్య-మంజునాథ్ జంట(ఫోటోలు)
photo 2

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో దివ్య పిళ్లై స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరలో సంయుక్త.. ఎంత అందంగా ఉందో(ఫోటోలు)
photo 4

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు
photo 5

లండన్ ట్రిప్‌లో వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Two Missing After Strong Waves Hit Yarada Beach In Visakhapatnam 1
Video_icon

విశాఖ యారాడ బీచ్ లో విషాదం..! అలల ఉధృతికి ఇద్దరు గల్లంతు
YS Jagan Pays Tribute To Pingali Venkayya 2
Video_icon

పింగళి వెంకయ్యకు వైఎస్ జగన్ నివాళి
TDP Rowdies Attack On YSRCP Leader House 3
Video_icon

ఏం బెదిరిస్తున్నావా..? పోలీసులు Vs ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షి
Hanuman Missing In Ramayana Movie Trailer 4
Video_icon

రామాయణ ట్రైలర్ లో హనుమాన్ ఎక్కడ..?
Chinas Marriage Rate Drop To Record Low 5
Video_icon

జనాభా తగ్గించండ్రా అంటే చైనా వాళ్ళు ఏం తగ్గించారో చూడండి!
Advertisement
 