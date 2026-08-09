విదేశీ ప్రయాణం అనేది చాలా మందికి ఒక కల. అయితే ఖరీదైన హోటళ్లు, రవాణా, వీసా ఏర్పాట్లు వంటి సమస్యలు చాలా మందిని వెనక్కి లాగుతుంటాయి. అలాంటి వారికి ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (ఐఆర్సీటీసీ) ఒక అద్భుతమైన, సరికొత్త జపాన్ పర్యటన ప్యాకేజీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా బ్యాగులు సర్దుకుని విదేశీ పర్యటనను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణావకాశం.
జపాన్ పర్యటన అడ్డంకులకు చెక్
విదేశాలకు వెళ్లాలని కలలు కనేవారికి ఇకపై ప్లానింగ్ టెన్షన్స్ ఉండవు. హోటల్ బుకింగ్లు, విమాన ప్రయాణాలు, భోజనం, స్థానిక రవాణా ఏర్పాట్లన్నీ ముందుగానే పక్కాగా సిద్ధం అవుతాయి. ప్రయాణికులు కేవలం తమ లగేజ్తో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడమే తరువాయి.
పర్యటన కాలపరిమితి.. తేదీలు
ఈ ప్రత్యేక ఐఆర్సీటీసీ పర్యటన మొత్తం 9 రాత్రులు, 10 రోజుల పాటు అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ ట్రిప్ సెప్టెంబర్ 6, 2026 న ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరి, సెప్టెంబర్ 15, 2026తో ముగుస్తుంది. పూర్తి ప్రయాణం విమాన మార్గంలోనే సౌకర్యవంతంగా సాగుతుంది.
సందర్శించాల్సిన ప్రముఖ నగరాలు
ఈ 10 రోజుల సుదీర్ఘ పర్యటనలో జపాన్లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ నగరాలను చూడవచ్చు. ప్రయాణికులు టోక్యో, హకోనే, హమామత్సు, క్యోటో, ఒసాకా, నారా, హిరోషిమా వంటి అద్భుతమైన ప్రదేశాలను సందర్శించే అరుదైన అవకాశం దక్కనుంది.
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ మౌంట్ ఫూజీ సందర్శన
జపాన్ అనగానే గుర్తొచ్చే అద్భుతమైన ఆకర్షణ మౌంట్ ఫూజీ. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన మౌంట్ ఫూజీని అతి దగ్గరగా వీక్షించే అవకాశం ప్రయాణికులకు లభిస్తుంది. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించే వారికి ఈ అనుభూతి జీవితంలో మరువలేనిదిగా ఉంటుంది.
మొదటిసారి వెళ్లేవారికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
జపాన్ను మొదటిసారి సందర్శిస్తూ, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేని ఒక ప్రయాణ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారి కోసం ఈ టూర్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది ఒక గైడెడ్ గ్రూప్ టూర్ కాబట్టి ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్లు, హోటల్ చెక్-ఇన్ల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన పనే లేదు.
ప్యాకేజీ ధరల వివరాలు
ఐఆర్సీటీసీ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం ట్విన్ లేదా డబుల్ షేరింగ్లో ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరూ టీసీఎస్తో కలిపి రూ. 3,49,999 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ కోసం రూ. 4,73,999, ట్రిపుల్ షేరింగ్ అయితే ఒక్కొక్కరికి రూ. 3,45,999గా ఛార్జీలను నిర్ణయించారు.
పిల్లల కోసం ప్రత్యేక రాయితీలు
కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే వారికి కూడా ఈ ప్యాకేజీలో తగిన వెసులుబాట్లు కల్పించారు. 5 నుండి 11 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లలకు బెడ్తో కూడిన ప్యాకేజీ ధర రూ. 2,92,499 కాగా, బెడ్ అవసరం లేని పిల్లలకు రూ. 2,63,999 చొప్పున ఖర్చవుతుంది.
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