 తత్కాల్ టికెట్ దొరకలేదా? ఇలా చేస్తే కన్ఫర్మ్‌ సీటు! | Tatkal Ticket Sold Out? IRCTC Option Book Vacant Confirmed Seats | Sakshi
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తత్కాల్ టికెట్ దొరకలేదా? ఇలా చేస్తే కన్ఫర్మ్‌ సీటు!

Aug 8 2026 2:45 PM | Updated on Aug 8 2026 3:24 PM

Tatkal Ticket Sold Out? IRCTC Option Book Vacant Confirmed Seats

తత్కాల్‌ టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకోలేకపోయినా రైలు ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రిజర్వేషన్‌ చార్ట్‌ సిద్ధమైన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను ప్రయాణికులు ఆన్‌లైన్‌లోనే బుక్‌ చేసుకునే అవకాశం భారతీయ రైల్వే కల్పిస్తోంది. ఐఆర్‌సీటీసీలోని ‘Charts Vacancy’ ఫీచర్‌ ద్వారా ఈ సీట్ల వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. అందుబాటులో ఉన్న సీటును బుక్‌ చేసుకుంటే నేరుగా కన్ఫర్మ్‌ టికెట్‌ జారీ అవుతుంది.

చార్ట్‌ సిద్ధమైన తర్వాత ఖాళీ సీట్లు

రైలు బయలుదేరే ముందు తొలి రిజర్వేషన్‌ చార్ట్‌ సిద్ధం చేసినప్పుడు కొన్ని సీట్లు ఖాళీగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా రైలు బయలుదేరడానికి సుమారు నాలుగు గంటల ముందు తొలి చార్ట్‌ తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను ‘కరెంట్‌ బుకింగ్‌’ ద్వారా ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంచుతారు. రైలు, మార్గాన్ని బట్టి బుకింగ్‌ సమయం మారవచ్చు.

కరెంట్‌ బుకింగ్‌లో లభించే టికెట్లు వెయిట్‌లిస్ట్‌ లేదా ఆర్‌ఏసీ టికెట్లు కావు. ఖాళీ సీటు అందుబాటులో ఉంటే బుక్‌ చేసిన వెంటనే కన్ఫర్మ్‌ టికెట్‌ (CNF) జారీ అవుతుంది. దీంతో తత్కాల్‌ టికెట్‌ దొరకని ప్రయాణికులకు ఇది మరో ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతుంది.

తత్కాల్‌ ఛార్జీలు ఉండవు

కరెంట్‌ బుకింగ్‌ ద్వారా టికెట్‌ తీసుకునే ప్రయాణికులు అదనంగా తత్కాల్‌ లేదా ప్రీమియం తత్కాల్‌ సర్‌ఛార్జీ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. సాధారణ రిజర్వేషన్‌ ఛార్జీలే వర్తిస్తాయి. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఖాళీ సీట్లను ఆకర్షణీయంగా బుక్‌ చేసుకునేలా డిస్కౌంట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండొచ్చు. డిస్కౌంట్‌ వర్తింపు రైలు, సీటు, బుకింగ్‌ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

రీఫండ్‌ విషయంలో జాగ్రత్త

కరెంట్‌ బుకింగ్‌ టికెట్లను బుక్‌ చేసుకునే ముందు ప్రయాణ ప్రణాళికను ఖరారు చేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఈ టికెట్లను రద్దు చేసినప్పుడు సాధారణంగా రీఫండ్‌ నిబంధనలు పరిమితంగా ఉంటాయి. కాబట్టి చివరి నిమిషంలో సీటు దొరికిందని తొందరపడి బుక్‌ చేసుకునే ముందు క్యాన్సిలేషన్‌ నిబంధనలను పరిశీలించాలి.

ఐఆర్‌సీటీసీలో ఖాళీ సీట్లు ఎలా చూడాలి?

ప్రయాణికులు ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌ లేదా యాప్‌లోకి వెళ్లి రైలు బుకింగ్‌ విభాగంలో ‘Charts/Vacancy’ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. అనంతరం రైలు నంబర్‌, ప్రయాణ తేదీ వంటి వివరాలను నమోదు చేస్తే చార్ట్‌ సిద్ధమైన తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న కోచ్‌లు, బెర్త్‌ల వివరాలను చూడవచ్చు. ఖాళీ సీటు కనిపిస్తే, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆన్‌లైన్‌లోనే టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఇంటర్మీడియట్‌ స్టేషన్‌లో ప్రయాణికుడు దిగిపోయిన తర్వాత ఖాళీ అయిన బెర్త్‌లు కూడా తదుపరి స్టేషన్ల నుంచి ప్రయాణించే వారికి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో ఇలాంటి ఖాళీ సీట్ల కోసం ప్రయాణికులు రైలులో టీటీఈని సంప్రదించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు చార్ట్‌ వేకెన్సీ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లోనే చూసుకునే అవకాశం ఉంది.

అందువల్ల తత్కాల్‌ బుకింగ్‌లో టికెట్‌ దొరకని ప్రయాణికులు రైలు బయలుదేరే ముందు ‘Charts/Vacancy’ను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, అదృష్టం కలిసొస్తే నేరుగా కన్ఫర్మ్‌ సీటును పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

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