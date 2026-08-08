జియో కొత్త ప్లాన్లు.. ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే!

డిజిటల్ నెట్వర్క్ రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటూ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో వినియోగదారులకు సరికొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించింది. విశేష ఆదరణ పొందిన ‘జియో ఓటీటీ-పాస్’ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ.. కొత్తగా 3 నెలల (త్రైమాసిక), 1 సంవత్సరం (వార్షిక) వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. తక్కువ ఖర్చుతోనే వినియోగదారులకు మరింత ఎక్కువ డేటాను, నిరంతరం ప్రీమియం వినోదాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా జియో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కొత్త ప్లాన్ల వివరాలు
రూ.200 ఓటీటీ పాస్: 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 30 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ 5జీ డేటా లభిస్తుంది. (వాయిస్-ఓన్లీ ప్యాక్లు మినహా) యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్ ఉన్న జియో వినియోగదారులందరూ రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
రూ.550 ఓటీటీ పాస్ (కొత్తది): 84 రోజుల సుదీర్ఘ వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 90 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ 5జీ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది. 3 నెలలు లేదా 1 సంవత్సరం బేస్ ప్లాన్ ఉన్న చందాదారులకు ఇది వర్తిస్తుంది.
రూ.2,000 ఓటీటీ పాస్ (కొత్తది): ఏడాది పొడవునా (365 రోజుల వ్యాలిడిటీ) నిరంతరాయ సేవలతో 365 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ 5జీ లభిస్తుంది. 1 సంవత్సరం బేస్ ప్లాన్ ఉన్న జియో వినియోగదారులకు ఇది ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ప్రతినెల రూ.1,500 ప్రయోజనాలు
ఈ ఓటీటీ-పాస్ సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా వినియోగదారులకు ప్రతినెల దాదాపు రూ.1,500 విలువైన ప్రయోజనాలు దక్కనున్నాయి. ఇందులో 15 అధునాతన ప్రీమియం ఓటీటీ యాప్లతో పాటు జియోటీవీ యాప్ ద్వారా 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లను ఉచితంగా వీక్షించే వెసులుబాటును కల్పించారు.
|ప్లాన్ ధర
|వ్యాలిడిటీ
|హై-స్పీడ్ డేటా
|ప్రధాన ప్రయోజనాలు
|రూ. 200
|28 రోజులు
|30 GB
|అన్లిమిటెడ్ 5జీ + ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ + ఓటీటీలు
|రూ. 550
|84 రోజులు
|90 GB
|అన్లిమిటెడ్ 5జీ + అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్ + ఓటీటీలు
|రూ. 2000
|365 రోజులు
|365 GB
|అన్లిమిటెడ్ 5జీ + అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్ + ఓటీటీలు
యూజర్లకు లభించే ఓటీటీ బెనిఫిట్స్
యూట్యూబ్ ప్రీమియం: స్మార్ట్ టీవీ, ట్యాబ్, మొబైల్ల్లో ఎలాంటి ప్రకటనలు లేని స్ట్రీమింగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లే, ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్ సౌకర్యం.
జియోహాట్స్టార్ మొబైల్ + హాలీవుడ్: లైవ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాచ్లు, హాట్స్టార్ ఒరిజినల్స్, హాలీవుడ్ హిట్ సినిమాల ప్రత్యక్ష వీక్షణ.
అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్: రూ.550, రూ.2,000 పాస్లపై ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్’.. అలాగే రూ.200 పాస్పై ‘ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ ఎడిషన్’ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
12 ఇతర ప్రీమియం యాప్లు: సోనీ లివ్, జీ5, లయన్స్ గేట్ ప్లే, డిస్కవరీ+, సన్ నెక్స్ట్, ఫ్యాన్కోడ్, హోయ్చోయ్, చౌపాల్, ప్లానెట్ మరాఠీ, కంచా లంకా, టైమ్స్ ప్లే, తరంగ్ ప్లస్ యాప్లను జియోటీవీ వేదికగా సులభంగా వీక్షించవచ్చు.
1000+ లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లు: స్టార్ ప్లస్ హెచ్డీ, కలర్స్ హెచ్డీ, సెట్ హెచ్డీ, సన్ టీవీ హెచ్డీ, డిస్కవరీ, కార్టూన్ నెట్వర్క్ వంటి అగ్రగామి ఛానెళ్లు ప్రసారమవుతాయి.
కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన రూ.550, రూ.2,000 జియో ఓటీటీ-పాస్లు ప్రస్తుతం మైజియో యాప్, అధికారిక Jio.com వెబ్సైట్, అధీకృత డిజిటల్ రీటైల్ అవుట్లెట్లలో రీఛార్జ్ చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో విస్తృతమైన డేటా, నిరంతరాయ వినోదాన్ని కోరుకునే చందాదారులకు ఈ కొత్త ప్లాన్లు ఒక గొప్ప డిజిటల్ వరం అని చెప్పవచ్చు.
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