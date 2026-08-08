 జియో కొత్త ప్లాన్లు.. ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే! | Jio OTT Pass Launched Get 15 Free OTTs, Unlimited 5G, Rs 1500 Benefits | Sakshi
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జియో కొత్త ప్లాన్లు.. ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే!

Aug 8 2026 12:43 PM | Updated on Aug 8 2026 12:48 PM

Jio OTT Pass Launched Get 15 Free OTTs, Unlimited 5G, Rs 1500 Benefits

డిజిటల్ నెట్‌వర్క్ రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటూ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో వినియోగదారులకు సరికొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించింది. విశేష ఆదరణ పొందిన ‘జియో ఓటీటీ-పాస్’ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తూ.. కొత్తగా 3 నెలల (త్రైమాసిక), 1 సంవత్సరం (వార్షిక) వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. తక్కువ ఖర్చుతోనే వినియోగదారులకు మరింత ఎక్కువ డేటాను, నిరంతరం ప్రీమియం వినోదాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా జియో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

కొత్త ప్లాన్ల వివరాలు

రూ.200 ఓటీటీ పాస్: 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 30 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ డేటా లభిస్తుంది. (వాయిస్-ఓన్లీ ప్యాక్‌లు మినహా) యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్ ఉన్న జియో వినియోగదారులందరూ రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

రూ.550 ఓటీటీ పాస్ (కొత్తది): 84 రోజుల సుదీర్ఘ వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 90 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది. 3 నెలలు లేదా 1 సంవత్సరం బేస్ ప్లాన్ ఉన్న చందాదారులకు ఇది వర్తిస్తుంది.

రూ.2,000 ఓటీటీ పాస్ (కొత్తది): ఏడాది పొడవునా (365 రోజుల వ్యాలిడిటీ) నిరంతరాయ సేవలతో 365 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ లభిస్తుంది. 1 సంవత్సరం బేస్ ప్లాన్ ఉన్న జియో వినియోగదారులకు ఇది ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.

ప్రతినెల రూ.1,500 ప్రయోజనాలు

ఈ ఓటీటీ-పాస్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ల ద్వారా వినియోగదారులకు ప్రతినెల దాదాపు రూ.1,500 విలువైన ప్రయోజనాలు దక్కనున్నాయి. ఇందులో 15 అధునాతన ప్రీమియం ఓటీటీ యాప్‌లతో పాటు జియోటీవీ యాప్ ద్వారా 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లను ఉచితంగా వీక్షించే వెసులుబాటును కల్పించారు.

ప్లాన్ ధరవ్యాలిడిటీహై-స్పీడ్ డేటాప్రధాన ప్రయోజనాలు
రూ. 20028 రోజులు30 GBఅన్‌లిమిటెడ్ 5జీ + ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ + ఓటీటీలు
రూ. 55084 రోజులు90 GBఅన్‌లిమిటెడ్ 5జీ + అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్ + ఓటీటీలు
రూ. 2000365 రోజులు365 GBఅన్‌లిమిటెడ్ 5జీ + అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్ + ఓటీటీలు

యూజర్లకు లభించే ఓటీటీ బెనిఫిట్స్

యూట్యూబ్ ప్రీమియం: స్మార్ట్ టీవీ, ట్యాబ్, మొబైల్‌ల్లో ఎలాంటి ప్రకటనలు లేని స్ట్రీమింగ్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ప్లే, ఆఫ్‌లైన్ డౌన్‌లోడ్ సౌకర్యం.

జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ + హాలీవుడ్: లైవ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాచ్‌లు, హాట్‌స్టార్ ఒరిజినల్స్, హాలీవుడ్ హిట్ సినిమాల ప్రత్యక్ష వీక్షణ.

అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్: రూ.550, రూ.2,000 పాస్‌లపై ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్’.. అలాగే రూ.200 పాస్‌పై ‘ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ ఎడిషన్’ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.

12 ఇతర ప్రీమియం యాప్‌లు: సోనీ లివ్, జీ5, లయన్స్ గేట్ ప్లే, డిస్కవరీ+, సన్ నెక్స్ట్, ఫ్యాన్‌కోడ్, హోయ్‌చోయ్, చౌపాల్, ప్లానెట్ మరాఠీ, కంచా లంకా, టైమ్స్ ప్లే, తరంగ్ ప్లస్ యాప్‌లను జియోటీవీ వేదికగా సులభంగా వీక్షించవచ్చు.

1000+ లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లు: స్టార్ ప్లస్ హెచ్‌డీ, కలర్స్ హెచ్‌డీ, సెట్ హెచ్‌డీ, సన్ టీవీ హెచ్‌డీ, డిస్కవరీ, కార్టూన్ నెట్‌వర్క్ వంటి అగ్రగామి ఛానెళ్లు ప్రసారమవుతాయి.

కొత్తగా మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన రూ.550, రూ.2,000 జియో ఓటీటీ-పాస్‌లు ప్రస్తుతం మైజియో యాప్, అధికారిక Jio.com వెబ్‌సైట్, అధీకృత డిజిటల్ రీటైల్ అవుట్‌లెట్లలో రీఛార్జ్ చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో విస్తృతమైన డేటా, నిరంతరాయ వినోదాన్ని కోరుకునే చందాదారులకు ఈ కొత్త ప్లాన్లు ఒక గొప్ప డిజిటల్ వరం అని చెప్పవచ్చు.

ఇదీ చదవండి: పెట్రోల్ వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు

# Tag
jio OTT reliance
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