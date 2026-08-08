 చంద్రబాబుపై బొప్పరాజు ఫైర్ | AP JAC Chairman Bopparaju Fire On Chandrababu Over PRC | Sakshi
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చంద్రబాబుపై బొప్పరాజు ఫైర్

Aug 8 2026 4:01 PM | Updated on Aug 8 2026 4:06 PM

చంద్రబాబుపై బొప్పరాజు ఫైర్

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Sakshi News bopparaju venkateswarlu Andhra Pradesh JAC chairman Chandrababu Naidu TDP
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